I rincari di Xbox sono arrivati: Xbox Series X costa 200 euro in più in Europa

Al momento lo store italiano mostra tutti i modelli di Xbox Series X e S come "esauriti", senza indicare i nuovi prezzi. Tuttavia, visitando gli store di altri Paesi europei, come quello tedesco , è possibile verificare che i rincari sono uniformi in tutta l'area europea. Va inoltre ricordato che Xbox Series X da 2 TB non verrà più prodotta .

Gli aumenti erano stati comunicati a fine giugno , con entrata in vigore fissata al 1° agosto. All'epoca Microsoft aveva condiviso soltanto il nuovo listino statunitense; solo ora abbiamo la conferma dei prezzi europei , Italia inclusa, che riportiamo di seguito:

Da ieri sono ufficialmente attivi i rincari annunciati per le console Xbox, e purtroppo si confermano particolarmente pesanti anche nel mercato europeo. Il modello base di Xbox Series S da 512 GB passa infatti a 499,99 euro, mentre Xbox Series X da 1 TB con lettore arriva a 799,99 euro.

Grandi rincari a fronte di costi produttivi in forte aumento

In Europa, il prezzo di Xbox Series X cresce di 200 euro, pari a un incremento del 33%. Ancora più marcati i rincari di Xbox Series S: il modello da 512 GB registra un aumento di quasi il 43%, mentre quello da 1 TB sale del 50%. Si tratta di variazioni molto significative, che riflettono una situazione produttiva sempre più complessa.

Vari modelli di Xbox Series

Microsoft ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell'aumento dei costi dei componenti, in particolare RAM e memoria di archiviazione, che secondo la compagnia sarebbero cresciuti di oltre 2,5 volte negli ultimi mesi. L'azienda prevede inoltre che entro il prossimo anno tali costi possano addirittura raddoppiare, lasciando intendere che ulteriori aumenti non siano da escludere. Un report di Windows Central aggiunge che, nonostante il nuovo listino, Microsoft starebbe comunque vendendo le console in perdita, con una stima di circa 150 dollari persi per unità.

È chiaro che la situazione sta mettendo in difficoltà tutto il mercato e non solo Xbox: basti pensare al prezzo elevato di Steam Machine, agli aumenti di PS5 dello scorso aprile e a quelli già programmati per Nintendo Switch 2 a settembre. La pressione sui costi sta coinvolgendo l'intero settore, e i rincari di Xbox ne sono solo l'ultimo segnale evidente.