Le prestazioni su console sono le migliori dai tempi dell'era 2D a 16 bit, dice Digital Foundry

Se giocate su console, state godendo di uno dei migliori periodi della storia dei videogiochi, in termini di prestazioni. Non siamo noi a dirlo, ma John Linneman di Digital Foundry.
L'esperto di analisi videoludiche ha espresso i propri pensieri in una serie di messaggi su Twitter, ammettendo però che su PC la questione è molto diversa.
Le parole di Linneman
Linneman ha scritto: "Questa generazione è stata interessante sotto questo aspetto. I giocatori PC faticano a raggiungere le prestazioni desiderate in molti titoli moderni e questo è un vero peccato, ma, d'altro canto, le prestazioni su console sono le migliori dai tempi dell'era 2D a 16 bit. La maggior parte dei giochi ormai gira a 60 fps, il che è fantastico."
"In sostanza ci sono tre elementi che entrano in gioco: frame rate, qualità dell'immagine e caratteristiche visive. In questa generazione le console eccellono per frame rate e funzionalità, ma faticano sulla qualità dell'immagine... i giochi dell'era PS3/PS4, invece, tendevano a faticare sia sulla qualità dell'immagine che sul frame rate."
Ha poi chiuso con un pensiero rivolto ai giocatori PC: "...ma resta comunque un peccato che il mondo PC non stia attraversando un bel momento. Quando leggo i commenti dei giocatori PC, moltissime persone hanno problemi con le prestazioni, quindi è come se la situazione si fosse completamente ribaltata."
Voi cosa ne pensate?