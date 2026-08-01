Le prestazioni su console sono le migliori dai tempi dell'era 2D a 16 bit, dice Digital Foundry

L'esperto di analisi videoludiche ha espresso i propri pensieri in una serie di messaggi su Twitter , ammettendo però che su PC la questione è molto diversa.

Le parole di Linneman

Linneman ha scritto: "Questa generazione è stata interessante sotto questo aspetto. I giocatori PC faticano a raggiungere le prestazioni desiderate in molti titoli moderni e questo è un vero peccato, ma, d'altro canto, le prestazioni su console sono le migliori dai tempi dell'era 2D a 16 bit. La maggior parte dei giochi ormai gira a 60 fps, il che è fantastico."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"In sostanza ci sono tre elementi che entrano in gioco: frame rate, qualità dell'immagine e caratteristiche visive. In questa generazione le console eccellono per frame rate e funzionalità, ma faticano sulla qualità dell'immagine... i giochi dell'era PS3/PS4, invece, tendevano a faticare sia sulla qualità dell'immagine che sul frame rate."

Ha poi chiuso con un pensiero rivolto ai giocatori PC: "...ma resta comunque un peccato che il mondo PC non stia attraversando un bel momento. Quando leggo i commenti dei giocatori PC, moltissime persone hanno problemi con le prestazioni, quindi è come se la situazione si fosse completamente ribaltata."

Voi cosa ne pensate?