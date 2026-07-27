Il paragone con Blood , classico del passato cui CULTIC si ispira, arriva ancora prima di premere il grilletto. È un'associazione inevitabile, ma racconta solo una parte della genesi del titolo. Lo sparatutto di Jason Smith condivide con il classico di Monolith soprattutto l'immaginario folkloristico: sul piano pratico è un gioco più metodico, costruito attorno a munizioni, ronde nemiche, gestione delle risorse e interazione ambientale.

Un investigatore caduto in disgrazia si risveglia in una fossa comune, guardandosi le mani tremanti, incredulo. Recupera una pistola e si mette sulle tracce di un culto che ha trasformato una zona rurale americana in un mattatoio. Ci sono adepti incappucciati, dinamite, litri di sangue e un morto che si rifiuta ostinatamente di restare tale.

Un culto, tre anime

CULTIC è un boomer shooter nel quale la prontezza di riflessi è essenziale, ma non più della capacità di leggere una stanza e trasformare in un'arma qualsiasi cosa si trovi al suo interno. La Complete Edition - distribuita il 23 luglio del 2026 - pur chiamandosi semplicemente "CULTIC", riunisce su PC e console le versioni Capitolo Uno, Interlude e Capitolo Due.

Ci sono inoltre delle arene dedicate alla modalità Survival, la parentesi natalizia Home for Cultmas e altre piccole sorprese che non vogliamo anticipare. Questo pacchetto è quindi il modo definitivo non solo per scoprire questo piccolo cult, ma anche per osservare l'evoluzione del progetto: da sparatutto compatto e feroce a esperienza più vasta, esplorativa e vicina al survival horror.

La storia del gioco rimane deliberatamente essenziale. CULTIC non interrompe l'azione con lunghe sequenze narrative, preferendo disseminare l'area di documenti e dettagli capaci di ricostruire la progressiva degenerazione di New Grandewel, la cittadina destinata a trasformarsi in un inferno. Non serve comprendere ogni passaggio per lasciarsi trascinare, ma chi decide di esplorare a fondo può trovare abbastanza materiale da ricostruire la genesi del massacro.

Lo stile vecchia scuola di CULTIC

Capitolo Uno si apre e procede con naturale scioltezza. Alterna aree rurali, miniere, istituti e villaggi mantenendo una direzione chiara, anche quando permette di raggiungere un obiettivo attraverso percorsi differenti. Fra i due capitoli si inserisce Interlude, una singola, grande mappa che unisce narrativamente i due eventi.

Per questa specifica missione, CULTIC abbandona l'Outsider e affida al Rookie, un giovane agente relegato agli archivi, la difesa di una stazione di polizia assediata dal culto. Il cambio di protagonista permette di osservare dall'interno il collasso di New Grandewel, mentre la progressione dall'edificio in fiamme fino al parcheggio sotterraneo concentra in poco spazio alcune delle idee destinate a caratterizzare la seconda parte del gioco.

La dinamite è un ottimo sistema per liberarsi dei gruppi di cultisti

Interlude introduce nuove armi, poliziotti corrotti e combattimenti più densi, conservando però la leggibilità e la compattezza di Capitolo Uno. Proprio per questo funziona come una cerniera particolarmente riuscita: anticipa l'ambientazione urbana, l'escalation orrorifica e la maggiore aggressività di Capitolo Due senza averne ancora la dispersione.

È relativamente breve, ma mostra con fierezza una propria identità narrativa e rappresenta probabilmente il punto di equilibrio fra le due anime del titolo. Il Capitolo Due allarga sensibilmente le mappe e sposta l'equilibrio verso l'horror, gli enigmi e la ricerca di oggetti e passaggi per proseguire. È un'evoluzione coerente, ma non sempre indolore. Gli scenari invitano a osservare ogni angolo, cercare risorse e scoprire percorsi secondari, ricompensando quasi sempre la curiosità. Quando però la progressione dipende da un oggetto specifico poco visibile, il ritmo può spezzarsi bruscamente.

Alcune ambientazioni virano verso l'atmosfera horror

L'auto-mappa e i marcatori introdotti con gli aggiornamenti aiutano a orientarsi, ma non possono indicare ciò che non è stato ancora trovato. Il problema emerge soprattutto nelle mappe più vaste, protagoniste della seconda parte. Sono scenari dal level design ambizioso, che spinge spesso sulla verticalità e a tratti offre passaggi davvero spettacolari. Il piacere di dominarne la geografia, però, può trasformarsi in un ozioso backtracking alla ricerca di item specifici. È il principale punto di frizione di un pacchetto che, per il resto, offre una quantità di contenuti difficilmente contestabile.