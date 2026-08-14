Marvel's Wolverine girerà a 60 fps con ray tracing attivo su PS5 base con la modalità Performance

Secondo quanto dichiarato da Jess Reiner‑Reed, senior project director, l'obiettivo di raggiungere i 60 fps con ray tracing era stato fissato sin dalle prime fasi dello sviluppo, e il team è riuscito a centrarlo senza compromessi: "Il gioco risulta estremamente fluido", ha spiegato.

Insomniac Games ha confermato a IGN che Marvel's Wolverine offrirà una modalità Performance su PS5 base particolarmente ambiziosa, con 60 fps e ray tracing attivo . Il team è talmente sicuro del risultato da renderla la modalità predefinita all'avvio del gioco.

Un obiettivo raggiunto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo

Anche Mike Fitzgerald, head of technology, ha sottolineato come questa scelta rappresenti un cambio di approccio rispetto ai precedenti titoli Insomniac, come Marvel's Spider-Man 2, dove il ray tracing in modalità prestazioni veniva aggiunto solo nelle fasi finali dei lavori. Per Wolverine, invece, la tecnologia è stata integrata fin dall'inizio e costituisce la base dell'esperienza su PS5.

"Abbiamo sempre avuto queste modalità Quality e Performance, e poi all'ultimo riuscivamo a inserire la Performance con ray tracing e ci dicevamo: "In effetti funziona piuttosto bene...". Per questo gioco, invece, fin dall'inizio abbiamo deciso: "Sapete che c'è? Siamo sicuri di poterlo pubblicare così. Questo sarà un gioco che viaggia 60 fotogrammi al secondo con ray tracing, come dovrebbe essere su PS5. Costruiremo il gioco attorno a questo obiettivo". Ed è la modalità predefinita per la prima volta in uno dei nostri titoli. È importante per la resa visiva", ha detto Fitzgerald.

Purtroppo il team di Insomniac Games non si è sbottonato ulteriormente e non ha offerto ulteriori dettagli su cosa aspettarsi dalla modalità Quality o dai preset disponibili su PS5 Pro. Non dovremo comunque attendere molto per saperne di più: Marvel's Wolverine debutterà il 15 settembre, in esclusiva per PS5.