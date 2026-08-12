Ha 91 anni, ma ha finito Resident Evil Requiem senza guide e prendendo appunti a mano

Yang Binglin, conosciuto online con il soprannome di "Game Grandpa", ha recentemente attirato l'attenzione della rete per aver completato Resident Evil Requiem senza alcun aiuto esterno . I video diffusi online mostrano il novantunenne cinese mentre affronta il gioco con estrema calma, eliminando metodicamente i nemici usando il fucile nei panni di Leon e muovendosi con grazia quando controlla il personaggio di Grace.

Appunti carta e penna

A suscitare particolare interesse tra i suoi spettatori, tuttavia, è stato il metodo utilizzato per tenere traccia dei suoi progressi. In un'epoca in cui i videogiochi offrono aiuti integrati e la rete è ricca di guide scritte e video, l'anziano ha preferito prendere appunti a mano. Utilizzando un semplice quaderno, Yang disegna da solo la planimetria delle mappe, appunta le soluzioni degli enigmi e annota i dettagli chiave, affrontando ogni partita come un problema da risolvere.

Yang in azione con Requiem

Riflettendo sulle tematiche della saga, ha affermato che Resident Evil gli ha insegnato che "non importa quanto siano difficili le cose, finché c'è qualcuno con te, puoi superarle". Il rapporto con il suo pubblico è diventato una componente essenziale della sua esperienza di gioco: "Avere dei ragazzi che giocano insieme a me", ha spiegato, "è sicuramente più divertente che giocare da soli".

Non si tratta della prima impresa videoludica per Yang, che detiene il Guinness dei Primati come streamer di videogiochi più anziano al mondo. Prima di scoprire la passione per i controller, ha lavorato nella ricerca scientifica e nell'ingegneria legata all'estrazione di petrolio e gas nel Sichuan meridionale, ritirandosi in pensione nel 1996.

È stato proprio dopo il pensionamento che si è avvicinato ai videogiochi, iniziando con le prime console fino a diventare un appassionato di lunga data di saghe come Resident Evil. Fortunatamente non ha intenzione di fermarsi. Guardando al futuro della serie, ha concluso: "Finché Capcom continuerà a sviluppare questa serie, io continuerò a giocarci. Abbiamo superato i 30 anni, non è un problema aspettarne ancora un paio".

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