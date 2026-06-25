Resident Evil Requiem si aggiorna per cambiare alcuni dettagli di Leon Must Die Forever

Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Resident Evil Requiem. Precisamente, parliamo dell'update numero 1.3.1. Questa patch si occupa principalmente di sistemare Leon Must Die Forever.
Parliamo, come saprete, del minigioco da poco introdotto con un aggiornamento all'interno di Resident Evil Requiem.
Le novità dell'aggiornamento di Resident Evil Requiem
Ecco le novità introdotte dall'aggiornamento:
- Risolti alcuni problemi minori
- Ridotta la difficoltà di Forever - Rank 1 e Forever - Rank 2 nel minigioco Leon Must Die Forever
- Potenziate alcune abilità nel minigioco Leon Must Die Forever, per permettere una più ampia varietà di combinazioni
- Aumentata notevolmente la probabilità che le granate a mano non vengano consumate quando si utilizza l'abilità "Specialista degli esplosivi".
- Aumentata la percentuale dei potenziamenti al potere d'attacco per le granate a mano e altre armi da lancio quando si utilizza l'abilità "Lancio+".
- Estesa la durata dell'abilità "Stratega" e aumentata la percentuale dei potenziamenti al potere d'attacco.
Si tratta di piccole correzioni che dovrebbero rendere l'esperienza di gioco più piacevole e varia per i giocatori che si stanno divertendo con questo minigioco.
Ricordiamo infine che Capcom ha da poco annunciato un nuovo remake, Resident Evil Veronica: se vi chiedete se è in prima o terza persona, Capcom ha già risposto ufficialmente.
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