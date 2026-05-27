Se non l'hai ancora fatto, recupera Resident Evil Requiem: oggi è in offerta al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Resident Evil Requiem per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale che cala fino al suo minimo storico, 59,90€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Resident Evil Requiem è un videogioco survival horror sviluppato da Capcom. Si tratta del nono capitolo principale della serie Resident Evil e dell'undicesima iterazione della saga complessiva, rappresentando il sequel diretto di Resident Evil Village del 2021.

Il gioco è stato ufficialmente annunciato durante il Summer Game Fest del 2025 ed è stato pubblicato a livello internazionale il 27 febbraio 2026.