Se non l'hai ancora fatto, recupera Resident Evil Requiem: oggi è in offerta al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Resident Evil Requiem per PS5: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale che cala fino al suo minimo storico, 59,90€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Resident Evil Requiem è un videogioco survival horror sviluppato da Capcom. Si tratta del nono capitolo principale della serie Resident Evil e dell'undicesima iterazione della saga complessiva, rappresentando il sequel diretto di Resident Evil Village del 2021.
Il gioco è stato ufficialmente annunciato durante il Summer Game Fest del 2025 ed è stato pubblicato a livello internazionale il 27 febbraio 2026.
Ulteriori dettagli sul gioco
Resident Evil Requiem segna il ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie, l'agente Leon S. Kennedy, affiancato da una nuova protagonista, Grace Ashcroft.
Quest'ultima è un'analista dell'FBI e figlia di Alyssa Ashcroft, personaggio già apparso in Resident Evil Outbreak. La trama ruota attorno a una serie di misteriosi decessi che si verificano in un hotel collegato al passato familiare di Grace.
Infatti, proprio in quello stesso edificio, sua madre Alyssa aveva perso la vita otto anni prima, elemento che aggiunge un forte legame personale all'indagine. A Grace viene affidato il compito di scoprire la verità dietro questi eventi inquietanti, in un contesto ricco di tensione e atmosfere tipiche del survival horror. Qui la nostra recensione.
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