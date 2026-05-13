Capcom aggiorna i dati delle sue serie: Resident Evil supera i 200 milioni di copie vendute grazie a Requiem

Capcom ha pubblicato il report finanziario dell'ultimo anno fiscale (1 aprile 2025 - 31 marzo 2026) dove ha aggiornato le vendite dei suoi principali franchise , con Resident Evil che continua a guidare la crescita dell'azienda .

Requiem traina l’anno fiscale, mentre Wilds rallenta

Come prevedibile, Resident Evil Requiem è stato il titolo più venduto dell'intero anno fiscale Capcom, raggiungendo 6,91 milioni di copie al 31 marzo. Ottime anche le performance dei capitoli precedenti: Resident Evil 4 Remake aggiunge 3,69 milioni, Village cresce di 3,62 milioni, Resident Evil 3 di 3,46 milioni e Resident Evil 2 di 2,91 milioni.

Artwork di copertina di Monster Hunter Wilds

Molto meno brillante invece l'andamento di Monster Hunter Wilds, che nell'anno fiscale ha venduto solo 1,32 milioni di copie, per un totale di 11,42 milioni. Un dato sorprendente se confrontato con il debutto esplosivo del primo mese (28 febbraio - 31 marzo), quando il gioco aveva già superato i 10 milioni. Ancora più significativo il confronto interno: nell'ultimo anno Wilds ha venduto meno di Monster Hunter Rise (1,51 M) e dell'espansione Sunbreak (1,42 M).

In forte crescita invece Devil May Cry 5, che nell'ultimo anno ha piazzato 2,71 milioni di copie, raggiungendo un totale di 12,94 milioni. Un risultato chiaramente spinto dal successo della serie animata su Netflix, di cui giusto ieri è stata pubblicata la seconda stagione.

Di seguito i giochi più venduti nell'ultimo anno fiscale di Capcom (tra parentesi quelle totali):