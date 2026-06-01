POCO F8 Ultra in sconto su AliExpress: Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria 6.500mAh

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Lo smartphone POCO F8 Ultra è su AliExpress a 599,84 €. Con i codici ITSS70 o SSIT70 potrai risparmiare altri 70 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Buona autonomia e prestazioni

Lo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con processo produttivo a 3 nm, per gestire carichi intensi con buona efficienza energetica. La batteria ha una capacità di 6.500mAh con ricarica HyperCharge da 100 W e wireless da 50 W. Il display AMOLED da 6,9" offre immagini convincenti e protegge gli occhi senza sfarfallio per tutto il giorno.

Caratteristiche del POCO F8 Ultra

Troviamo inoltre l'audio Bose, con altoparlanti stereo simmetrici e subwoofer potente, mentre il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera principale Light Fusion 950 da 50 MP con OIS e teleobiettivo flagship 5x. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, con buone prestazioni e reattività.