La grafica di Halo Campaign Evolved non piace a un veterano di Bungie, che spiega perché

Halo Campaign Evolved è il remake del primo Halo e, oltre a una serie di modifiche contenutistiche, propone una grafica completamente ricreata, con l'uso dell'Unreal Engine. Si tratta di un salto grafico notevole e visivamente il gioco è bello, ma non a tutti piace.

Parlando al podcast Mint Blitz, l'ex design lead di Bungie Niles Sankey, che ha lavorato per l'azienda dal 2006 al 2015, ha condiviso le sue impressioni sull'imminente remake di Halo.