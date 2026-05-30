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La grafica di Halo Campaign Evolved non piace a un veterano di Bungie, che spiega perché

Halo Campaign Evolved mira a riportare al centro dell'attenzione il primo gioco della serie sci-fi, migliorando la grafica con l'uso delle tecnologie moderne. Non a tutti però piace.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/05/2026
Master Chief su un mezzo a quattro ruote su una spiaggia in Halo Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Halo Campaign Evolved è il remake del primo Halo e, oltre a una serie di modifiche contenutistiche, propone una grafica completamente ricreata, con l'uso dell'Unreal Engine. Si tratta di un salto grafico notevole e visivamente il gioco è bello, ma non a tutti piace.

Parlando al podcast Mint Blitz, l'ex design lead di Bungie Niles Sankey, che ha lavorato per l'azienda dal 2006 al 2015, ha condiviso le sue impressioni sull'imminente remake di Halo.

Il commento del veterano di Bungie

Sankey ammette che le ambientazioni di Halo: Campaign Evolved "sembrano belle", ma afferma di "non essere un grande fan della grafica moderna, AAA, sofisticata di Unreal" perché quel livello di dettaglio può compromettere la visibilità. Alcuni giochi, come Arc Raiders nello specifico, sono visivamente "incredibili", dice Sankey, ma in generale preferisce paesaggi in cui si possa effettivamente vedere cosa sta succedendo.

"Metto in dubbio la leggibilità di parte del campo di battaglia", afferma Sankey. "Penso che una cosa in cui Halo, e Halo 1 in particolare, abbia fatto un ottimo lavoro sia la leggibilità del campo di battaglia. Puoi vedere chiaramente i nemici. Puoi vedere chiaramente i tuoi percorsi. A mio avviso, i limiti lo rendono effettivamente un gioco più solido, perché non c'è tutto questo fogliame ovunque."

Le scatole di Halo: Campaign Evolved per PS5 compaiono nei negozi e fanno un certo effetto Le scatole di Halo: Campaign Evolved per PS5 compaiono nei negozi e fanno un certo effetto

"È un gioco, prima di tutto. Devi vedere dove sono i tuoi nemici. Devi vedere dove sono le tue linee e i tuoi percorsi, ed è questo che è più divertente... ho l'impressione che a volte le aziende lo trascurino e cerchino invece di creare la migliore grafica possibile senza considerare le ramificazioni di ciò che quella grafica sofisticata potrebbe comportare."

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo infine che Halo 2 e Halo 3 Remake sarebbero ora in sviluppo.

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