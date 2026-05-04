Halo 2 e Halo 3 Remake sarebbero ora in sviluppo

Halo: Campaign Evolved permetterà ai vecchi e nuovi fan di Halo di giocare il primo capitolo della serie (alla sua campagna, perlomeno) in formato Remake, con una grafica completamente ricreata e alcuni aggiustamenti.

Il rumor sui nuovi remake di Halo

Rebs Gaming, dopo aver parlato di alcuni dettagli di Halo: Campaign Evolved, ha anche indicato che sarebbero in lavorazione i remake del secondo e terzo Halo. Ovviamente si tratta solo di rumor, per il momento.

La fonte afferma: "In un precedente video-report, ho rivelato che un ex sviluppatore di Halo Studios mi ha confermato che lo studio sta realizzando il remake della trilogia di Halo. Da allora, ho ricevuto conferma da altre due fonti riguardo al fatto che Halo Studios stia sviluppando i remake di Halo 2 e Halo 3."

Continua affermando: "Una delle mie nuove fonti mi ha inviato delle prove per confermare la propria affidabilità e il fatto che i remake della trilogia si faranno sicuramente, a prescindere dal successo che otterrà 'Campaign Evolved'. Più nello specifico, lo sviluppo attivo è già in corso per tutti e tre i remake, mentre quelli di Halo 2 e Halo 3 si trovano attualmente nelle prime fasi di produzione."

Guardando al futuro, c'è chi dice che il prossimo Halo potrebbe avere caratteristiche da extraction shooter.