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Le scatole di Halo: Campaign Evolved per PS5 compaiono nei negozi e fanno un certo effetto

Un conto era sentirne parlare, ma vedere Master Chief sulle copertine di Halo: Campaign Evolved in versione PlayStation 5 sugli scaffali dei negozi fa davvero un certo effetto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/05/2026
Master Chief in Halo
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
News Video Immagini

Sappiamo da tempo che Halo: Campaign Evolved arriverà su PS5, rappresentando un evento storico visto l'arrivo dell'icona di Xbox sulla console Sony, ma vedere effettivamente la scatola della versione PS5 nei negozi fa comunque un certo effetto.

Per questo motivo, si stanno diffondendo online alcune foto scattate alle prime confezioni di Halo: Campaign Evolved messe in mostra presso alcuni rivenditori, come copie mock-up ancora non contenenti il gioco ovviamente, utilizzate per scopi promozionali in attesa del lancio.

Peraltro non abbiamo ancora informazioni precise sulla data di uscita fissata per il remake del primo Halo: Combat Evolved, dunque attendiamo comunicazioni da parte di Microsoft, considerando che queste dovrebbero arrivare a breve.

Un momento storico

Nel frattempo, possiamo vedere che effetto fa vedere Master Chief su una confezione che riporta il logo e gli elementi grafici caratteristici di PS5, ed è qualcosa di veramente strano.

This is still very insane to see
by u/Maxkid1995 in halo

Il passaggio di giochi Xbox Game Pass, ex-esclusive delle console Microsoft, anche su altre piattaforme è ormai diventato quasi normale, considerando l'apertura alle altre console, ma qui si parla di Halo e la questione è dunque un po' diversa.

Halo: Campaign Evolved è stato classificato anche in Corea del Sud Halo: Campaign Evolved è stato classificato anche in Corea del Sud

Halo: Campaign Evolved è il remake del primo capitolo di Halo, con grafica completamente rifatta in Unreal Engine 5 ma seguendo l'impostazione classica dei livelli originali. Il tutto, però, contiene soltanto la Campagna single player e non avrà tutti gli elementi multiplayer di Halo: Combat Evolved.

Nel frattempo, abbiamo visto che Halo Infinite ha ricevuto un grosso aggiornamento a sorpresa, nonostante l'apporto di nuovi contenuti sembrava ormai interrotto.

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