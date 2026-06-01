Xbox Game Pass ha ricevuto un altro gioco a sorpresa, disponibile al lancio

Nelle ore scorse è emerso un altro gioco a sorpresa all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, andando dunque ad aggiungersi ai vari titoli il cui arrivo non era noto nel servizio in abbonamento di Microsoft: si tratta di Escape the Backrooms.
Si tratta peraltro di un debutto direttamente nel catalogo di Game Pass, considerando che il gioco è uscito proprio in questi giorni ed è stato messo subito a disposizione all'interno del servizio, andando a sommarsi ai molti altri lanci al day one previsti anche nei prossimi giorni, tra gli 11 giochi già confermati per il mese di giugno.
Escape the Backrooms è rimasto in accesso anticipato per qualche anno su PC, cosa che l'ha reso piuttosto noto, ed è infine arrivato di recente alla sua versione completa 1.0, raggiungendo in questo modo anche le console.
Proprio in tempo per il film
Si tratta di un'aggiunta dal tempismo piuttosto azzeccato, considerando che proprio in questi giorni il mito internettiano delle Backrooms è arrivato anche al cinema grazie al particolare film prodotto da A24, cosa che potrebbe dare ulteriore spinta al gioco.
Escape the Backrooms è un'interessante action adventure multiplayer cooperativo nel quale da uno a quattro giocatori si ritrovano a esplorare i noti spazi liminali delle "backrooms" cercando di scoprire qualcosa dell'ambientazione e essenzialmente sopravvivere.
Nonostante sia impostato sulla fruizione insieme ad amici e la collaborazione si tratta comunque di un gioco piuttosto inquietante, considerabile un vero e proprio horror, nel quale si deve fare attenzione alle misteriose "entità" che popolano le strane aree che ci troviamo a dover esplorare.
Si tratta di un'aggiunta molto interessante al catalogo di Game Pass, che va a riempire lo slot dei giochi cooperativi ad ambientazione horror, genere decisamente seguito da molti utenti. Nel frattempo, rimaniamo in attesa delle comunicazioni ufficiali sulle novità in arrivo su Game Pass nella prima parte di giugno, considerando anche che ulteriori informazioni potrebbero arrivare durante l'Xbox Games Showcase di domenica 7 giugno.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.