Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda metà di maggio, da Luna Abyss a Jurassic World Evolution 3

Ovviamente con un certo Forza Horizon 6 disponibile da qualche giorno è difficile trovare grandi spazi per altro, ma i giochi della seconda ondata di maggio su Game Pass meritano comunque di essere conosciuti e approfonditi, magari con maggiore calma dopo la prima abbuffata di corse sul titolo di Playground Games. Ricordiamo infatti che il nuovo gioco di guida arcade è arrivato il 19 maggio direttamente nel catalogo Ultimate, e da lì ha un po' monopolizzato la discussione. Tuttavia non dobbiamo fare lo sbaglio di pensare che per questo mese non ci sia altro da seguire sul servizio in abbonamento di Microsoft, perché questa seconda infornata contiene alcuni elementi di grande interesse.
Oltre a Forza Horizon 6, l'altro gioco in grado di catturare buona parte dell'attenzione è probabilmente Subnautica 2, protagonista di un lancio in accesso anticipato veramente impressionante su PC e verosimilmente anche su Game Pass, riducendo ulteriormente lo spazio a disposizione dei concorrenti.
Al di là di questi titoli, la seconda ondata porta con sé altri lanci direttamente nella libreria di Game Pass e diversi approdi sul livello Premium, rendendo questo aggiornamento particolarmente interessante un po' per tutti. Ricordiamo inoltre che Xbox Game Pass perderà cinque giochi a fine maggio, con due titoli Atlus molto interessanti.
Luna Abyss - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 21 maggio (Ultimate, PC)
Comparso a sorpresa su Game Pass, Luna Abyss si è rivelato davvero un'ottima aggiunta a questa ondata di titoli, proponendo uno sparatutto in prima persona con elementi in stile "bullet hell" in grado di distinguersi davvero dalla massa grazie al suo particolare stile e ad atmosfere alquanto uniche.
L'ambientazione fantascientifica ha elementi horror e quasi da fiaba oscura: viene raccontata la strana storia di Fawkes, condannata a uno strano e inquietante destino. Per scontare la sua pena deve infatti esplorare l'Abisso, una specie di dimensione oscura che si trova all'interno del satellite Luna, cercando di recuperare una tecnologia perduta e capire cosa sia accaduto alla colonia dispersa che risulta inghiottita in questa strana spaccatura dimensionale. Ne viene fuori un viaggio allucinante fra ambientazioni oniriche e scenari d'incubo, dove l'azione serrata degli scontri a base di proiettili luminosi che invadono lo schermo si frappone all'esplorazione di luoghi ameni, in un'alternanza di toni e ritmi veramente particolare. Potete saperne di più nella nostra recensione di Luna Abyss.
Echo Generation 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, PC)
Dopo il lancio del primo capitolo, avvenuto anche in quel caso direttamente su Game Pass, il team Cococucumber rinnova la partnership con il servizio Microsoft anche per Echo Generation 2, un particolare gioco di ruolo fantascientifico che ha unito la tradizione classica del JRPG alla nostalgia degli anni '80.
La cosiddetta "Trilogia Voxel" del team si estende dunque con questo nuovo gioco che presenta una grafica in stile voxel ancora più dettagliata e spettacolare, dimostrando anche dei notevoli avanzamenti tecnici. Non solo, anche il gameplay sembra aver subito numerosi miglioramenti in Echo Generation 2, con un sistema di combattimento a base di carte che punta a una maggiore strategia e profondità delle meccaniche da deckbuilder rispetto a quanto visto in precedenza. Anche in questo caso, si parte da una premessa apparentemente tranquilla per trovarci in mezzo a un caos di esperimenti extra-dimensionali, in un'avventura che abbraccia lo spirito più classico del genere ma con diverse soluzioni originali.
Crashout Crew - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 maggio (Ultimate, PC)
I giochi multiplayer a base di fisica più o meno rotta dilagano ormai tra console e PC, ma sembra che riescano sempre a sortire l'effetto sperato, ovvero far divertire con meccaniche semplici e universali.
Crashout Crew potrebbe essere il nuovo fenomeno di questo particolare genere: sviluppato da Aggro Crab, in questo caso si tratta di un titolo multiplayer nel quale interpretiamo dei volenterosi magazzinieri alle prese con la logistica di magazzini decisamente caotici. Alla guida di muletti, dobbiamo assemblare squadre di massimo quattro giocatori per affrontare sfide cooperative veramente epiche come raccogliere, trasportare e smistare la merce secondo rigorosi schemi logici, ma avendo a che fare con ostacoli, percorsi arditi e altissime velocità. Il risultato è un misto fra l'autoscontro e una versione molto poco realistica del mestiere del magazziniere, trasformato in una vera e propria sfida di abilità a base di guida, simulazione della fisica e veramente tanta confusione.
Gli arrivi e le partenze della seconda parte di maggio 2026
Disponibili su Game Pass dal 20 maggio
- Dead Static Drive - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- La mia amica Peppa Pig - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC)
- Pigeon Simulator - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- Remnant 2 - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC)
- Winter Burrow - Cloud, Console e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- Luna Abyss - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 21 maggio (Ultimate, PC)
- Escape Simulator - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 26 maggio (Ultimate, Premium, PC)
- Echo Generation 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, PC)
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, Premium e PC)
- Crashout Crew - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 maggio (Ultimate, PC)
- Kabuto Park - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 28 maggio (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy VI - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
- Jurassic World Evolution 3 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 31 maggio
- Against the Storm (Cloud, Xbox e PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Xbox e PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Xbox e PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Xbox e PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox e PC)
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