Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda metà di maggio, da Luna Abyss a Jurassic World Evolution 3

Ovviamente con un certo Forza Horizon 6 disponibile da qualche giorno è difficile trovare grandi spazi per altro, ma i giochi della seconda ondata di maggio su Game Pass meritano comunque di essere conosciuti e approfonditi, magari con maggiore calma dopo la prima abbuffata di corse sul titolo di Playground Games. Ricordiamo infatti che il nuovo gioco di guida arcade è arrivato il 19 maggio direttamente nel catalogo Ultimate, e da lì ha un po' monopolizzato la discussione. Tuttavia non dobbiamo fare lo sbaglio di pensare che per questo mese non ci sia altro da seguire sul servizio in abbonamento di Microsoft, perché questa seconda infornata contiene alcuni elementi di grande interesse. Oltre a Forza Horizon 6, l'altro gioco in grado di catturare buona parte dell'attenzione è probabilmente Subnautica 2, protagonista di un lancio in accesso anticipato veramente impressionante su PC e verosimilmente anche su Game Pass, riducendo ulteriormente lo spazio a disposizione dei concorrenti. Xbox Game Pass ha appena ricevuto un gioco a sorpresa e altri due si aggiungeranno a giugno Al di là di questi titoli, la seconda ondata porta con sé altri lanci direttamente nella libreria di Game Pass e diversi approdi sul livello Premium, rendendo questo aggiornamento particolarmente interessante un po' per tutti. Ricordiamo inoltre che Xbox Game Pass perderà cinque giochi a fine maggio, con due titoli Atlus molto interessanti.

Dead Static Drive - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Dopo il lancio su Ultimate dello scorso novembre, Dead Static Drive arriva ora anche nel catalogo Premium e porta con sé le sue peculiari caratteristiche. Un incontro sulla strada in Dead Static Drive È un survival horror sulla strada, che fonde le atmosfere tipiche dei viaggi "on the road" sulle semi-deserte strade extraurbane americane con la post-apocalisse horror. Jack Kerouac incontra George Romero, si potrebbe dire: in questo strano gioco caratterizzato da un'inquadratura isometrica dall'alto dobbiamo muoverci in continuazione per sfuggire a mostri e creature misteriose che hanno preso il sopravvento in un'America rurale allo sbando, usando veicoli e armi per cercare la salvezza. Dead Static Drive unisce le meccaniche del gioco di guida a quelle classiche del survival, qui inteso nella sua declinazione horror, ma non solo: si tratta anche di scappare dalla Polizia e fare delle scelte impostate in qualche modo sulla nostra idea di morale.

La mia amica Peppa Pig - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC) Di ritorno dopo qualche anno dalla sua prima comparsa su Game Pass, La mia amica Peppa Pig torna a disposizione su Ultimate, Premium e PC Game Pass, proponendo il primo videogioco della serie di adattamenti da parte di Bandai Namco. Una gita in autobus con La mia amica Peppa Pig Il celebre personaggio della TV inglese, diventato fenomeno globale, è protagonista di una trasposizione videoludica davvero ben fatta, che si inserisce perfettamente nello stile generale della serie e anche nel target a cui questa si riferisce. Parliamo ovviamente di un videogioco per bambini piccoli, quasi un edutainment, nel quale possiamo personalizzare Peppa e farle rivivere alcune avventure viste in animazioni, ma in forma interattiva, attraverso vari mini-game e frammenti di avventura contornati da momenti di animazione che riproducono perfettamente la qualità del cartone animato originale. Per gli utenti Xbox Game Pass con figli può rappresentare davvero un'introduzione di notevole importanza e potete trovarne maggiori informazioni nella nostra recensione di La mia amica Peppa Pig.

Pigeon Simulator - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Il Game Pass ha dato prova più volte di un certo pionierismo nell'esplorazione delle nuove frontiere delle simulazioni e Pigeon Simulator può essere preso come un esempio di territorio davvero poco battuto: come dice il titolo, è una simulazione di piccione. Un piccione in missione in Pigeon Simulator "I piccioni sono reali? Sono parte di una cospirazione del governo? Ci spiano? Sì, a tutte e tre le domande". Questa è l'introduzione ufficiale del gioco e ci fa capire subito con cosa abbiamo a che fare, o perlomeno il tono con cui questo titolo è stato costruito. Come stimato membro dell'unità top secret "Paranormal Examination and Kontainment", il nostro ruolo è di identificare, neutralizzare ed estrarre delle pericolose anomalie che hanno iniziato a terrorizzare New Squawk City. Ovviamente siamo anche dei piccioni, nel caso ci fossero dubbi al riguardo, con tutto quello che consegue in termini di possibilità di movimento e interazione con scenario e personaggi. Pigeon Simulator ci consente di unirci con altri tre ardimentosi piccioni per liberare insieme la città.

Remnant 2 - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC) Torna su Game Pass anche Remnant 2, calandoci nuovamente nelle particolari atmosfere della serie sviluppata da Gunfire Games, nel caso non abbiate avuto modo di giocarci durante il primo "passaggio". Inquietanti creature in Remnant II È stato forse un po' sottovalutato, come tutta la serie in questione, considerando le indubbie qualità di entrambi i titoli: Remnant 2 evolve le caratteristiche del già ottimo capostipite migliorandone praticamente ogni singolo elemento dello sfaccettato gameplay misto tra action, sparatutto in terza persona e RPG souls-like. Quello che viene fuori non è un bizzarro Frankenstein costruito con pezzi di giochi famosi cuciti insieme, ma un titolo dotato di una spiccata identità, che si distingue sia per atmosfere e ambientazioni che soprattutto per il suo profondo e divertente gameplay. Il tutto in un mondo post-apocalittico piuttosto originale, da godere soprattutto in multiplayer cooperativo. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Remnant 2.

Winter Burrow - Cloud, Console e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Nonostante l'estate incipiente, Winter Burrow potrebbe portare un po' di magia natalizia in mezzo a questo caldo. Un topo nel bosco in Winter Burrow Si tratta di un gioco di sopravvivenza "cozy" caratterizzato da una particolare ambientazione tra il naturale e il fiabesco, che ha per protagonista un piccolo topolino alle prese con una missione impegnativa e con l'inverno incombente. Come raccontato nella nostra recensione di Winter Burrow, il gioco ci porta tra boschi innevati e racconta la storia di un topo che torna a casa per restaurare la tana della sua infanzia, dovendo affrontare una serie di minacce e difficoltà che risultano amplificate dalle piccole dimensioni del protagonista, trasportando la meccanica classica del survival in un contesto decisamente diverso dal solito e da una prospettiva inedita. Nei panni del topolino ci troviamo dunque ad esplorare, raccogliere risorse, creare oggetti, lavorare a maglia maglioni caldi, preparare torte e incontrare la gente del posto per riportare la vecchia tana alla sua gloria originaria.

Luna Abyss - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 21 maggio (Ultimate, PC) Comparso a sorpresa su Game Pass, Luna Abyss si è rivelato davvero un'ottima aggiunta a questa ondata di titoli, proponendo uno sparatutto in prima persona con elementi in stile "bullet hell" in grado di distinguersi davvero dalla massa grazie al suo particolare stile e ad atmosfere alquanto uniche. L'ambientazione fantascientifica ha elementi horror e quasi da fiaba oscura: viene raccontata la strana storia di Fawkes, condannata a uno strano e inquietante destino. Per scontare la sua pena deve infatti esplorare l'Abisso, una specie di dimensione oscura che si trova all'interno del satellite Luna, cercando di recuperare una tecnologia perduta e capire cosa sia accaduto alla colonia dispersa che risulta inghiottita in questa strana spaccatura dimensionale. Ne viene fuori un viaggio allucinante fra ambientazioni oniriche e scenari d'incubo, dove l'azione serrata degli scontri a base di proiettili luminosi che invadono lo schermo si frappone all'esplorazione di luoghi ameni, in un'alternanza di toni e ritmi veramente particolare. Potete saperne di più nella nostra recensione di Luna Abyss.

Escape Simulator - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 26 maggio (Ultimate, Premium, PC) Sebbene il titolo rimanga un po' a cavallo fra più definizioni, Escape Simulator non è propriamente una simulazione: è un'avventura a enigmi che ci cala all'interno di una tipica situazione da escape room. Una stanza di Escape Simulator Dunque in effetti potrebbe anche essere considerata una simulazione, ma di fatto rientra pienamente nel genere delle avventure in prima persona in cui la progressione è scandita dalla soluzione di diversi puzzle concatenati per poter raggiungere l'uscita da una situazione alquanto chiusa. Nei livelli di Escape Simulator ci ritroviamo all'interno di diverse ambientazioni, tutte chiuse apparentemente senza una via d'uscita, ma con vari enigmi da risolvere per conquistare la libertà. Ogni stanza ha una sorta di traccia narrativa che fornisce l'avvio per la ricerca, con il gameplay che comprende la fase di esplorazione, l'interazione con i numerosi elementi dello scenario e varie azioni da intraprendere su questi in modo da ottenere indizi e oggetti che possano aiutarci a risolvere i puzzle successivi.

Echo Generation 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, PC) Dopo il lancio del primo capitolo, avvenuto anche in quel caso direttamente su Game Pass, il team Cococucumber rinnova la partnership con il servizio Microsoft anche per Echo Generation 2, un particolare gioco di ruolo fantascientifico che ha unito la tradizione classica del JRPG alla nostalgia degli anni '80. Un combattimento in Echo Generation 2 La cosiddetta "Trilogia Voxel" del team si estende dunque con questo nuovo gioco che presenta una grafica in stile voxel ancora più dettagliata e spettacolare, dimostrando anche dei notevoli avanzamenti tecnici. Non solo, anche il gameplay sembra aver subito numerosi miglioramenti in Echo Generation 2, con un sistema di combattimento a base di carte che punta a una maggiore strategia e profondità delle meccaniche da deckbuilder rispetto a quanto visto in precedenza. Anche in questo caso, si parte da una premessa apparentemente tranquilla per trovarci in mezzo a un caos di esperimenti extra-dimensionali, in un'avventura che abbraccia lo spirito più classico del genere ma con diverse soluzioni originali.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, Premium e PC) La strana gestione del titolo sul mercato ha portato alla sostituzione della vecchia versione con The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition su tutti i livelli superiori di Game Pass, cosa che porta dei notevoli vantaggi per gli abbonati. Un momento di gioco in The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition Con la rimozione del gioco originale, che ha subito un improvviso "delisting" dagli store digitali, Microsoft ha provveduto a sostituire la sua presenza con questa edizione che comprende anche tutte le varie espansioni uscite dopo il lancio, restituendo di fatto l'esperienza completa dell'ottimo RPG fantascientifico di Obsidian. The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition comprende il gioco base e i due grossi DLC "Pericolo su Gorgone" e "Assassinio su Eridanio", consentendo così di giocare tutti gli elementi narrativi aggiuntivi anche attraverso Game Pass. Le aggiunte completano ancora di più la storia e forniscono anche ulteriori ambientazioni da esplorare, variando ulteriormente gli scenari e le situazioni in cui ci possiamo venire a trovare nei viaggi interplanetari. Nel caso non le abbiate provate in precedenza, questa è un'ottima occasione per completare l'esperienza originale di The Outer Worlds, con maggiori informazioni nella nostra recensione dedicata.

Crashout Crew - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 maggio (Ultimate, PC) I giochi multiplayer a base di fisica più o meno rotta dilagano ormai tra console e PC, ma sembra che riescano sempre a sortire l'effetto sperato, ovvero far divertire con meccaniche semplici e universali. Una normalissima giornata di lavoro nel magazzino di Crashout Crew Crashout Crew potrebbe essere il nuovo fenomeno di questo particolare genere: sviluppato da Aggro Crab, in questo caso si tratta di un titolo multiplayer nel quale interpretiamo dei volenterosi magazzinieri alle prese con la logistica di magazzini decisamente caotici. Alla guida di muletti, dobbiamo assemblare squadre di massimo quattro giocatori per affrontare sfide cooperative veramente epiche come raccogliere, trasportare e smistare la merce secondo rigorosi schemi logici, ma avendo a che fare con ostacoli, percorsi arditi e altissime velocità. Il risultato è un misto fra l'autoscontro e una versione molto poco realistica del mestiere del magazziniere, trasformato in una vera e propria sfida di abilità a base di guida, simulazione della fisica e veramente tanta confusione.

Kabuto Park - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 28 maggio (Ultimate, Premium, PC) Altro debutto assoluto su Game Pass in questa ondata di giochi è quello di Kabuto Park, che va ad occupare lo slot dell'immancabile titolo cozy di questa mandata. Un'estate alla scoperta di insetti in Kabuto Park Con l'estate ormai in arrivo, questo sembra peraltro il gioco ideale a cui dedicarsi: si tratta infatti di esplorare un parco in piena estate e dedicarsi alla scoperta e raccolta di vari insetti, da addestrare e far competere all'interno di un grande torneo di lotta tra piccole creature. In pratica, si mette insieme la passione per l'entomologia con alcune dinamiche in stile Pokémon, e la cosa potrebbe funzionare decisamente bene, in effetti. Ci troviamo dunque a trascorrere un'estate a Kabuto Park, esplorandone le varie ambientazioni naturali e cercando di trovare insetti sempre più strani e rari, da catturare e inserire nella propria squadra di combattenti per il torneo di lotta tra bestioline varie. Il tutto è inoltre rappresentato con uno stile grafico quasi "pitturato", davvero molto particolare.

Final Fantasy VI - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC) Proseguiamo con ordine nella ricomposizione dell'intera serie Square Enix con l'arrivo anche di Final Fantasy VI in versione Pixel Remaster, completando in questo modo la raccolta. Un emozionante momento della storia in Final Fantasy 6 Siamo di fronte a un capitolo storico, che ha bisogno di ben poche presentazioni: uscito originariamente nel 1994 su Super Nintendo (chiamato inizialmente Final Fantasy 3 in Nord America, per una discrepanza nella pubblicazione dei capitoli rispetto al Giappone), è il primo titolo della serie ad essere diretto da Yoshinori Kitase e Hiroyuki Itō, sempre sotto la guida di Hironobu Sakaguchi, con Yoshitaka Amano al character design e Nobuo Uematsu alla colonna sonora. Da una squadra così leggendaria è emerso quello che da molti è ancora considerato il miglior JRPG della storia, e che si può certamente definire come uno dei più influenti in assoluto per profondità della storia e dei personaggi, costruzione degli scenari, estetica e precisione nella composizione del gameplay. Un titolo davvero immancabile.

Jurassic World Evolution 3 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC) Anche Frontier continua ad avere un buon rapporto col Game Pass, in particolare per quanto riguarda la sua serie di gestionali e builder riferiti ai parchi di dinosauri. Un T-Rex in Jurassic World Evolution 3 Arriva dunque anche Jurassic World Evolution 3, versione più recente dell'ottimo titolo che ci porta a diventare dei novelli John Hammond, all'interno di tutti e tre i livelli superiori del servizio in abbonamento. La struttura è la stessa ma si ampliano notevolmente le possibilità di costruzione e le specie da curare e gestire, facendo tesoro dei progressi fatti con i capitoli precedenti e proponendo anche qualcosa di nuovo. Come spiegato nella nostra recensione di Jurassic World Evolution 3, il gioco rappresenta (per il momento) la simulazione definitiva di parco tematico sui dinosauri, aumentando in maniera esponenziale i contenuti e le possibilità di gioco, ma mantenendo comunque una notevole agilità e intuitività nei controlli e nell'interfaccia, che lo rendono un titolo perfettamente godibile anche su console.

Gli arrivi e le partenze della seconda parte di maggio 2026 Disponibili su Game Pass dal 20 maggio

Dead Static Drive - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

La mia amica Peppa Pig - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Pigeon Simulator - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Remnant 2 - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Winter Burrow - Cloud, Console e PC, 20 maggio (ora su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)

Luna Abyss - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 21 maggio (Ultimate, PC)

Escape Simulator - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 26 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Echo Generation 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, PC)

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 27 maggio (Ultimate, Premium e PC)

Crashout Crew - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 maggio (Ultimate, PC)

Kabuto Park - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 28 maggio (Ultimate, Premium, PC)

Final Fantasy VI - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC)

Jurassic World Evolution 3 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 2 giugno (Ultimate, Premium, PC) Non più disponibili su Game Pass dal 31 maggio

Against the Storm (Cloud, Xbox e PC)

Crypt Custodian (Cloud, Xbox e PC)

Metaphor: ReFantazio (Cloud, Xbox e PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Xbox e PC)

Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox e PC)