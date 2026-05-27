Elgato porta l’IA su Stream Deck: debutto con NVIDIA Project G-Assist e Aitum Nexus

Elgato ha ufficialmente annunciato il supporto per il MCP (Model Context Protocol) per Stream Deck, introducendo per la prima volta gli assistenti IA. Si parte con NVIDIA Project G-Assist, l'assistente IA per PC GeForce RTX che consente agli utenti di controllare l'intero setup tramite comandi vocali in modo rapido e intuitivo. Debutteranno anche altri partner: Elgato, ad esempio, fa menzione ad Aitum, piattaforma di automazione per streamer. Vediamo meglio i dettagli.
Come usare gli assistenti IA su Stream Deck
Innanzitutto, è fondamentale possedere l'ultima versione del software Stream Deck, per poi abilitare l'integrazione nelle impostazioni. Avrete quindi accesso a un dispositivo virtuale chiamato MCP Deck, con 32 tasti da poter personalizzare in base alle proprie preferenze ed esigenze. Successivamente, un server MCP collegherà gli strumenti IA al deck, ma sarete voi a poter decidere quali azioni rendere disponibili.
Come vi abbiamo anticipato, sarà dapprima disponibile NVIDIA G-Assist, assistente IA per PC GeForce RTX. Con questa integrazione, potrà rispondere ai comandi vocali e testuali per ottimizzare le prestazioni e gestire il sistema in modo veloce e funzionale. Si tratta di un assistente alimentato da un modello linguistico piccolo ma potente, in esecuzione in locale sulla GPU.
Vi facciamo qualche esempio pratico: sarà possibile attivare abilità in gioco o salvare clip semplicemente con un comando vocale, eliminando del tutto la necessità di interventi manuali. Lo stesso discorso vale per streamer e creatori di contenuti, i quali potranno avviare l'intero setup di trasmissione con un unico comando.
Come funziona Aitum
Vi abbiamo già parlato di Aitum Nexus: ebbene, si tratta di una piattaforma di automazione già conosciuta, pensata per aiutare gli utenti a realizzare dirette più interattive. È possibile collegarla a Twitch e YouTube, nonché a OBS e Streamlabs, ma successivamente verrà integrata anche nell'ecosistema di Stream Deck.
"Una donazione potrebbe attivare un effetto vocale, i riscatto di punti canale potrebbe pubblicare un messaggio su Discord. Un raid potrebbe avviare una Multi Action che cambia scena, abbassa le luci e riproduce un suono tutto insieme", spiega Corsair.
Tutte le novità menzionate sono già disponibili da oggi, ma assicuratevi di possedere Stream Deck 7.4 o versione successiva, oltre ovviamente a un dispositivo Stream Deck. Se possedete un sistema GeForce RTX potete installare G-Assist direttamente tramite NVIDIA App, insieme a Elgato MCP Server (trovate una procedura guidata a questo link).
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