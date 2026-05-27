Elgato porta l’IA su Stream Deck: debutto con NVIDIA Project G-Assist e Aitum Nexus

Elgato ha ufficialmente annunciato il supporto per il MCP (Model Context Protocol) per Stream Deck, introducendo per la prima volta gli assistenti IA . Si parte con NVIDIA Project G-Assist , l'assistente IA per PC GeForce RTX che consente agli utenti di controllare l'intero setup tramite comandi vocali in modo rapido e intuitivo. Debutteranno anche altri partner: Elgato, ad esempio, fa menzione ad Aitum, piattaforma di automazione per streamer. Vediamo meglio i dettagli.

Come usare gli assistenti IA su Stream Deck

Innanzitutto, è fondamentale possedere l'ultima versione del software Stream Deck, per poi abilitare l'integrazione nelle impostazioni. Avrete quindi accesso a un dispositivo virtuale chiamato MCP Deck, con 32 tasti da poter personalizzare in base alle proprie preferenze ed esigenze. Successivamente, un server MCP collegherà gli strumenti IA al deck, ma sarete voi a poter decidere quali azioni rendere disponibili.

Come vi abbiamo anticipato, sarà dapprima disponibile NVIDIA G-Assist, assistente IA per PC GeForce RTX. Con questa integrazione, potrà rispondere ai comandi vocali e testuali per ottimizzare le prestazioni e gestire il sistema in modo veloce e funzionale. Si tratta di un assistente alimentato da un modello linguistico piccolo ma potente, in esecuzione in locale sulla GPU.

NVIDIA G-Assist

Vi facciamo qualche esempio pratico: sarà possibile attivare abilità in gioco o salvare clip semplicemente con un comando vocale, eliminando del tutto la necessità di interventi manuali. Lo stesso discorso vale per streamer e creatori di contenuti, i quali potranno avviare l'intero setup di trasmissione con un unico comando.