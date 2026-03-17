Corsair Vanguard Air 99 Wireless, la recensione della tastiera con comandi Stream Deck e schermo LCD

Corsair punta di nuovo sulle integrazioni con Stream Deck: Vanguard Air 99 Wireless è una tastiera in allumino dallo stile peculiare con comandi dedicati, schermo LCD e tanta tecnologia.

Corsair Vanguard Air 99 Wireless si pone come la seconda tastiera dell'azienda californiana a puntare sull'integrazione di Stream Deck, rappresentata in questo caso da un tasto di lancio e da sei pulsanti dedicati e programmabili che consentono di pilotare le funzionalità della periferica prodotta da Elgato per utilizzarla nella sua versione virtuale. C'è tuttavia molto altro a caratterizzare il progetto: dalla plancia in alluminio al display LCD, dalla tripla connettività al polling rate a 8.000 Hz, dagli switch ottici a basso profilo ai copritasto stondati che restituiscono una sensazione quasi vintage, contribuendo a un'estetica peculiare e a una qualità costruttiva premium che tuttavia, inevitabilmente, incide sul prezzo: 279,99€ di listino.

Caratteristiche tecniche Corsair Vanguard Air 99 Wireless Sul piano tecnico, la prima cosa che salta all'occhio della Corsair Vanguard Air 99 Wireless sono proprio i sei tasti dedicati a Stream Deck, collocati all'interno di una colonna colorata che si trova all'estremità sinistra del layout e che può essere programmata e personalizzata tramite Corsair Web Hub, in combinazione con l'app di Stream Deck, per consentirci di pilotare le funzionalità della periferica in versione virtuale. La seconda cosa che si nota è lo schermo LCD IPS a colori da 1,9 pollici che si trova all'estremità opposta della tastiera, posizionato all'interno di un'isola nera che viene sovrastata da una manopola in metallo a cui è possibile assegnare diverse azioni: dal controllo del volume alla luminosità, dalla registrazione delle macro allo zoom. Il display mostra di default il logo Corsair, ma è possibile caricare qualsiasi immagine e persino delle GIF per personalizzarlo. Dopodiché c'è il curioso mix costituito dalla splendida plancia in allumino e dai copritasto stondati (purtroppo in ABS nella versione italiana anziché in PBT double-shot), che conferiscono al dispositivo un'aria quasi vintage ma soprattutto contribuiscono a valorizzare molto bene il sistema di illuminazione RGB integrato, le cui luci "avvolgono" ogni singolo tasto oltre a illuminarne il simbolo grazie alla fondamentale finitura shine-through. La parte destra della Corsair Vanguard Air 99 Wireless, sovrastata dallo schermo LCD a colori Non si tratta soltanto di apparenza, ad ogni modo: la piacevole impostazione a basso profilo con attivazione pressoché istantanea (il punto di attuazione è fissato a 1,5 millimetri) fa affidamento su interruttori ottici lineari OPX prelubrificati di fabbrica, caratterizzati da una forza di attuazione pari a 45 grammi, da una corsa totale che misura 2,5 millimetri e sono stati testati per 80 milioni di battute. Nel caso della Vanguard Air 99 Wireless, questo impianto si combina con il già citato polling rate da 8.000 Hz per consegnarci un'esperienza di digitazione estremamente precisa e reattiva, ulteriormente potenziata dalla tecnologia FlashTap, che come saprete permette di decidere a quali tasti dare la priorità in caso di pressioni simultanee e nei giochi competitivi può fare la differenza: occhio solo ai titoli che la bandiscono. All'estremità sinistra della Corsair Vanguard Air 99 Wireless si trovano i pulsanti Stream Deck E la connettività? Come detto, è tripla: wireless a 2,4 GHz SlipStream con supporto appunto agli 8K, Bluetooth oppure USB cablata, anche qui capace di raggiungere gli 8K grazie alla tecnologia AXON. E l'autonomia, per una volta, è stata dichiarata considerando unicamente uno scenario in cui il sistema di illuminazione RGB rimane acceso, pur abbassando l'intensità, consegnandoci fino a 55 ore di funzionamento. Scheda tecnica Corsair Vanguard Air 99 Wireless Formato: esteso, 99%

esteso, 99% Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Interruttori: OPX ottici a basso profilo

OPX ottici a basso profilo Copritasto: ABS

ABS Programmazione: sì, cinque profili

sì, cinque profili Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablata via USB

wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablata via USB Autonomia: fino a 55 ore con illuminazione accesa

fino a 55 ore con illuminazione accesa Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Accessori: estrattore, 12 copritasto extra,

estrattore, 12 copritasto extra, Extra: schermo LCD, comandi Stream Deck

schermo LCD, comandi Stream Deck Software: Corsair Web Hub

Corsair Web Hub Dimensioni: 426 x 138 x 26 millimetri

426 x 138 x 26 millimetri Peso: 915 grammi

915 grammi Prezzo: 279,99€

Design ed ergonomia Non abbiamo mai nascosto di avere un debole per le tastiere a basso profilo, ed è interessante il modo in cui la Corsair Vanguard Air 99 Wireless interpreta questo fattore di forma, puntando su di un'altezza molto ridotta (26 millimetri) che tuttavia non pregiudica un'adeguata corsa dei tasti e, soprattutto, non rinuncia a quelle soluzioni che mettono in risalto la qualità costruttiva di una tastiera. Il design a basso profilo della Corsair Vanguard Air 99 Wireless Sotto la plancia in alluminio della Vanguard Air 99 Wireless ci sono infatti cinque strati fonoassorbenti che contribuiscono non solo a smorzare il rumore della battuta, che rimane entro un range di frequenze ben preciso e senza riverberare, ma donano al setup una stabilità assoluta... o quasi. Fanno infatti eccezione alcuni tasti (caps, tab, shift destro, invio), che tendono a inclinarsi a destra o a sinistra per via di un aggancio evidentemente non ottimale: peccato. La colonna di pulsanti per il controllo di Stream Deck consente appunto di pilotare la periferica e le sue diverse funzioni, personalizzando ogni singola azione ma presentando sulle prime una sfida in termini di ergonomia: la presenza di questi tasti extra durante le prime ore di utilizzo tende a ingannare le dita rispetto all'effettivo layout della tastiera, che va dunque assimilato con un po' di pratica. Lo schermo LCD della Corsair Vanguard Air 99 Wireless consente di caricare un po' di tutto La finitura stondata dei tasti contribuisce come detto a valorizzare il sistema di illuminazione RGB, che "avvolge" i pulsanti e che tramite Corsair Web Hub può essere regolato di fino, come da tradizione, giocando con undici preset differenti. I progettisti hanno pensato inoltre di inserire alcune attenzioni, come lo spegnimento selettivo durante la pressione di FN o le diverse impostazioni per il Game Mode. Il fondo della tastiera è semplice ma elegante, con la scritta Corsair al centro, finiture a Y sfumate sui lati, due ampi piedini regolabili su due differenti altezze (per un totale di tre possibili inclinazioni durante l'uso), gommini molto larghi a supporto della stabilità generale e, nella parte superiore, due piccoli selettori (PC/Mac e connettività) di fianco all'alloggiamento magnetico per il minuscolo adattatore USB wireless.

Esperienza d'uso A differenza di quanto vi abbiamo raccontato nella recensione della Corsair Galleon 100 SD, nel caso della Vanguard Air 99 Wireless l'integrazione con Stream Deck risulta meno "scenografica", vista la presenza dei soli tasti extra deputati al controllo del dispositivo in versione virtuale piuttosto che di una sua versione completa, ma ciò ha consentito ai progettisti di puntare su tecnologie come la tripla connettività e il FlashTap. Le nostre dita sulla Corsair Vanguard Air 99 Wireless Quest'ultima fa una grossa differenza in ambito gaming, andando a risolvere un problema sistematico nella gestione degli input concomitanti e fornendo un vantaggio competitivo che, come detto, alcuni titoli considerano cheating e dunque bandiscono. Ad ogni modo, la risposta alla pressione degli switch ottici a basso profilo l'abbiamo trovata ottima e il polling rate a 8.000 Hz spinge la reattività al massimo, insieme al ridotto punto di attuazione. Le caratteristiche della Vanguard Air 99 Wireless la rendono una tastiera molto versatile, su cui ad esempio è davvero piacevole scrivere ma che offre un'esperienza solida anche con i giochi, mettendo peraltro a disposizione le tantissime personalizzazioni degli input e i profili per costruire layout dedicati ad applicazioni specifiche.

Conclusioni Prezzo 279,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Corsair Vanguard Air 99 Wireless si pone come un'opzione alternativa, meno estrema e meno costosa, rispetto alla Galleon 100 SD per chi desidera controllare in maniera diretta Stream Deck, ma senza rinunciare alla connettività wireless e ad aspetti come il fattore di forma a basso profilo o a specifiche funzionalità dedicate al gaming. Il risultato è una tastiera bella da vedere, ben costruita e piuttosto versatile, ma inevitabilmente meno "scenografica" e in ogni caso molto costosa: se fate streaming, potreste voler pagare qualcosa in più per un'integrazione davvero completa.