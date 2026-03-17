Con l'uscita su PC, Death Stranding 2: On the Beach sarà aggiornato anche su PlayStation 5

La mega patch introdurrà vari nuovi contenuti e miglioramenti per tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma. Tra le novità principali ci sono una modalità di difficoltà più elevata chiamata "To The Wilder", la possibilità di rigiocare i boss (incluso Neil), nuovi oggetti e scene live-action che erano state tagliate dalla versione originale, uscita solo su PS5.

Tutte le novità

Oltre a ciò, sarà aggiunto il supporto ultrawide (21:9) anche su console, ci saranno vari miglioramenti del gameplay basati sul feedback dei giocatori, saranno aggiunti nuovi "incubi" per il protagonista Sam e persino un nuovo "Chiral Cat" per la sua stanza.

La versione PC offrirà inoltre funzionalità tecniche avanzate come framerate sbloccato, supporto a monitor ultrawide fino a 32:9 e risoluzione 4K, che non fanno mai male.

L'aggiornamento dovrebbe arrivare a breve, in concomitanza (o poco prima) del lancio su PC, ma vi sapremo ridire a tempo debito.

Undici mesi dopo i fatti del primo Death Stranding, ci uniremo a Sam e ai suoi amici in un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione e trovare la risposta a questa assillante domanda: avremmo dovuto connetterci?