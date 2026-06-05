Crimson Desert ha ricevuto un nuovo aggiornamento: la patch 1.10 porta diverse novità

Si tratta di un altro aggiornamento in gran parte correttivo, ma che introduce anche alcune novità in termini di contenuti , che vanno ad arricchire e modificare ulteriormente il gameplay, come un sistema che consente di gestire in maniera diversa gli assedi, nuovo mini-game e vari altri contenuti.

Non si ferma il supporto per Crimson Desert , con Pearl Abyss che continua a lavorare costantemente al gioco e ha pubblicato nelle ore scorse un altro aggiornamento, lanciando la patch 1.10 contenente diverse novità .

Protezione, mini-game e nuove cavalcature

L'elemento forse di maggior rilievo, all'interno delle meccaniche standard del gameplay, è l'aggiunta della possibilità di ottenere "protezione" contro nuovi assedi in giro per la mappa, attraverso un'opzione che dovrebbe garantire un maggiore controllo su questi eventi.

In sostanza, le varie zone fortificate che vengono liberate dagli assedi iniziali possono nuovamente essere soggette ad altri attacchi, e per contrastare questi eventi è stata introdotta la fase di "protezione", che si aggiunge a quella di "battaglia" e "ricostruzione", in modo da dare maggiore organicità alla gestione di questi eventi.

Oltre al sistema di protezione, la patch 1.10 introduce anche due nuovi mini-game in giro per Pywel, ovvero il "Pinball", ovvero una sorta di flipper presso il Delesyian Institute, e Orb Roll e Great Gate a Urdavah.

Anche questi consentono di ottenere ticket che possono essere scambiati per soldi, elementi cosmetici, artefatti, equipaggiamento e altro. Infine, non mancano ulteriori cavalcature, diventate ormai una costante degli aggiornamenti di Crimson Desert.

Tra le nuove cavalcature introdotte con la patch 1.10 ci sono le piccole viverne e i piccoli Kuku Bird, che espandono ulteriormente la "scuderia" di possibili creature da cavalcare nel gioco.

Ci sono anche diverse altre novità e vi invitiamo a guardare le note ufficiali per conoscerle tutte. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno recentemente svelato le novità in arrivo tra giugno e settembre, che sono veramente molte.