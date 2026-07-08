Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: Pearl Abyss ci sta lavorando

Di recente, durante una conferenza con gli azionisti, il CEO di Pearl Abyss, Heo Jin-Young ha aggiornato sulla questione, riferendo che gli sviluppatori sono andati avanti con i lavori e che un "gameplay di base" è possibile sulla piattaforma Nintendo.

Già nei mesi scorsi la possibilità era emersa, con il team sud coreano che aveva riferito di aver messo in moto il progetto all'interno di una fase di "ricerca e sviluppo" , per capire se Crimson Desert su Nintendo Switch 2 fosse tecnicamente possibile, ma nel frattempo la situazione si è ulteriormente evoluta.

Sembra che una versione Nintendo Switch 2 di Crimson Desert sia stata presa seriamente in considerazione da Pearl Abyss, tanto che i lavori stanno proseguendo a buon ritmo sul progetto, nonostante la grande attività del team già a supporto delle versioni attualmente esistenti.

Pearl Abyss ha intenzione di proseguire

La situazione è ancora tutta da definire, ma sembra chiaro che il team abbia intenzione di proseguire l'esperimento e ci sono buone possibilità che il progetto assuma la forma di una conversione completa vera e propria su Nintendo Switch 2, considerando il successo della console.

"Riteniamo importante rendere disponibile Crimson Desert sul maggior numero possibile di piattaforme", ha riferito Jin-Young durante la sessione di domande e risposte con gli azionisti.

"Stiamo valutando Nintendo Switch 2 e, al momento, lo sviluppo è giunto a un livello tale da consentire un'esperienza di gioco di base. Tuttavia, l'espansione su nuove piattaforme non consiste in un semplice porting; l'aspetto fondamentale è capire se saremo in grado di mantenere appieno la grafica, l'azione e l'esperienza open-world di Crimson Desert su quel dispositivo".

Insomma, tecnicamente le funzionalità fondamentali del gioco possono essere trasportate su Nintendo Switch 2, ma una conversione completa "richiede ancora ottimizzazione e verifiche tecniche, e dobbiamo anche valutare la collaborazione con i partner e verificare che soddisfi i nostri standard di qualità. Pertanto, è difficile confermare una data di uscita. La annunceremo in modo trasparente non appena avremo informazioni certe."

Insomma, l'affermazione del CEO di Pearl Abyss sembra molto più di una semplice apertura nei confronti di Nintendo Switch 2, ma una sorta di dichiarazione d'intenti sul fatto di poter portare Crimson Desert sulla console in questione.

Nel frattempo, Crimson Desert ha superato i 6 milioni di copie vendute e continua ad evolversi, con la patch 1.13 arrivata proprio durante la scorsa settimana.