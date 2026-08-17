I voti di Mortal Shell 2 confermano la qualità del soulslike di Cold Symmetry?

Il primo capitolo della saga, pubblicato nel 2020, ha infatti dovuto accontentarsi di medie sostanzialmente più basse e ciò restituisce un'idea piuttosto chiara di come questo sequel migliori l'esperienza realizzata da Cold Symmetry.

Sorprende in particolare la moda, ovverosia il numero che ricorre più spesso fra i voti, che in questo caso orbita attorno al 9 e segna un netto distacco rispetto ai risultati ottenuti dall'originale Mortal Shell.

Sono arrivati i voti di Mortal Shell 2 , che a quanto pare premiano il nuovo capitolo della serie soulslike firmata Cold Symmetry: al momento la media delle valutazioni va dall'8,4 all'8,8 , confermando la qualità di un franchise in netta crescita.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Mortal Shell 2 abbiamo ribadito il concetto del miglioramento dal primo al secondo capitolo, parlando di come il level design risulti più articolato, di come la gestione del personaggio appaia più solida e di come la durata dell'avventura sia maggiore.

"Mortal Shell II recupera quanto di buono c'era nel predecessore e lo potenzia in ogni modo possibile, introducendo novità che lo allineano maggiormente al genere degli action puri, senza tuttavia rinunciare alle suggestioni tipiche dei soulslike", si legge nel commento del nostro Lorenzo Fazio.

"Il risultato è un gioco eccellente, sorretto da un sistema di combattimento coinvolgente, dinamico, comunque vincolato ad un livello di difficoltà generalmente alto."