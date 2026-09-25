Bug da incubo sui Google Pixel: l'aggiornamento di settembre blocca lo smartphone

Il Pixel Drop di settembre ha portato diverse novità sugli smartphone Google, tra cui il nuovo widget Pixel VIPs, l'estensione della protezione dalle truffe alle altre app di messaggistica tramite Gboard e diverse correzioni di bug. Per una fetta di utenti, tuttavia, l'installazione della patch ha introdotto un bug critico legato al sistema di autenticazione , rendendo impossibile sbloccare lo smartphone anche digitando le credenziali corrette.

Pattern e PIN in tilt

Uno dei primi casi segnalati su Reddit riguarda un Pixel 10 Pro XL aggiornato alla versione di settembre. Il proprietario ha riferito che lo smartphone ha smesso di riconoscere il pattern impostato per lo sblocco. Sono stati effettuati diversi tentativi, compreso l'avvio in modalità provvisoria, la pulizia dello schermo, il riavvio del dispositivo e persino il collegamento di un mouse tramite adattatore, senza però riuscire ad accedere al telefono.

L'unica soluzione risultata efficace è stata il ripristino alle impostazioni di fabbrica, un'operazione che elimina i dati presenti sul dispositivo. L'utente ha successivamente scelto di utilizzare un PIN, ma anche questo metodo sembra essere coinvolto in almeno un'altra segnalazione.

Un proprietario di Pixel 8a ha infatti raccontato di aver riscontrato un comportamento anomalo dopo l'aggiornamento. Il telefono avrebbe accettato automaticamente il PIN dopo l'inserimento della prima cifra, mostrando poi un errore relativo al codice errato. In questo caso l'accesso sarebbe stato possibile dopo aver atteso la scadenza del blocco attivato dal messaggio relativo ai troppi tentativi.

Altri utenti hanno riportato problemi simili e, in alcuni casi, hanno dovuto cancellare completamente i dati dello smartphone per tornare ad accedervi. Google sembra essere già a conoscenza delle segnalazioni e avrebbe contattato direttamente alcuni degli utenti coinvolti nelle discussioni online.

Per ora non è però possibile stabilire quanto sia diffuso il problema. Le segnalazioni disponibili riguardano un numero limitato di dispositivi e non indicano necessariamente un malfunzionamento generalizzato dell'aggiornamento di settembre. Google non ha ancora fornito un commento ufficiale sulla questione, ma non si tratta dell'unico bug arrivato con l'aggiornamento di settembre.