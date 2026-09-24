Per l'autore di Wardogs i videogiochi dovrebbero costare di più e GTA 6 sarebbe un'occasione sprecata

L'attuale crisi dell'industria videoludica, segnata da continue ristrutturazioni e licenziamenti di massa, continua a generare discussioni sulle reali cause dell'insostenibilità del settore. L'ultima è nata dalle parole di Tim Schafer, fondatore di Double Fine, che in un'intervista alla BBC ha ammesso di non comprendere più le dinamiche economiche dello sviluppo di videogiochi. Schafer ha ipotizzato che alla radice del problema vi siano logiche di profitto eccessive, parlando apertamente di avidità.

Tra la risposte che ha ricevuto, c'è quella di Joe Brammer, autore della hit Wardogs. Secondo Brammer, l'economia legata allo sviluppo dei videogiochi non è affatto complessa e si riduce a un'equazione molto semplice: "i giochi costano troppo poco, i costi di sviluppo sono troppo alti".