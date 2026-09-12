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Ecco quanto ha venduto Wardogs nelle prime 24 ore: lo sparatutto multigiocatore convince

Gli sparatutto multigiocatore faticano a trovare un proprio spazio in mezzo ai giganti del genere, ma Wardogs è stato in grado di convincere i giocatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2026
Un elicottero in Wardogs
Wardogs
Wardogs
Immagini

Wardogs, il gioco sparatutto di Bulkhead, aveva attirato l'attenzione dei giocatori già da tempo, in particolar modo con la beta di agosto. Ora che è stato pubblicato, però, abbiamo la conferma che gli appassionati di FPS l'hanno particolarmente apprezzato.

Il gioco ha infatti rapidamente raggiunto un notevole traguardo di vendite.

I risultati di Wardogs

Tramite Steam, lo sviluppatore Bulkhead ha spiegato che Wardogs ha venduto 1,25 milioni di copie nelle prime 24 ore. È possibile che nel frattempo il passaparola abbia fatto crescere questo numero ancora di più.

La piattaforma di Valve segnala una valutazione "Perlopiù positiva" per lo sparatutto, con una percentuale di responsi positivi pari al 76% su oltre 37.600 recensioni degli utenti. Nel complesso, i giocatori lo presentano come un mix di Battlefield e Arma. Chiaramente l'opera è stata apprezzata. Ricordiamo che Wardogs è in Accesso Anticipato e che costa 39,99€ nella sua versione base.

Wardogs, abbiamo provato l'FPS da 100 giocatori che sta spopolando su Steam Wardogs, abbiamo provato l'FPS da 100 giocatori che sta spopolando su Steam

Wardogs è uno sparatutto multigiocatore a 100 giocatori che ci mette all'interno di grandi mappe da 265 km quadrati. In ogni partita ci sono vari modi per guadagnare denaro e usarlo per potenziare i propri equipaggiamenti. L'opera propone grande libertà d'azione e distruttibilità degli ambienti.

Vi lasciamo anche al nostro articolo dedicato a The Defiant, l'FPS cinese sulla Seconda guerra mondiale.

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