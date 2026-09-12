Ecco quanto ha venduto Wardogs nelle prime 24 ore: lo sparatutto multigiocatore convince

Wardogs , il gioco sparatutto di Bulkhead, aveva attirato l'attenzione dei giocatori già da tempo, in particolar modo con la beta di agosto. Ora che è stato pubblicato, però, abbiamo la conferma che gli appassionati di FPS l'hanno particolarmente apprezzato.

I risultati di Wardogs

Tramite Steam, lo sviluppatore Bulkhead ha spiegato che Wardogs ha venduto 1,25 milioni di copie nelle prime 24 ore. È possibile che nel frattempo il passaparola abbia fatto crescere questo numero ancora di più.

La piattaforma di Valve segnala una valutazione "Perlopiù positiva" per lo sparatutto, con una percentuale di responsi positivi pari al 76% su oltre 37.600 recensioni degli utenti. Nel complesso, i giocatori lo presentano come un mix di Battlefield e Arma. Chiaramente l'opera è stata apprezzata. Ricordiamo che Wardogs è in Accesso Anticipato e che costa 39,99€ nella sua versione base.

Wardogs è uno sparatutto multigiocatore a 100 giocatori che ci mette all'interno di grandi mappe da 265 km quadrati. In ogni partita ci sono vari modi per guadagnare denaro e usarlo per potenziare i propri equipaggiamenti. L'opera propone grande libertà d'azione e distruttibilità degli ambienti.

Vi lasciamo anche al nostro articolo dedicato a The Defiant, l'FPS cinese sulla Seconda guerra mondiale.