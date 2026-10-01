Lo scorso 9 settembre, Cosmic Fear è finalmente uscito nella sua versione completa su PC , portandoci a scoprire tutti i segreti di un'avventura che unisce diverse tematiche care alle storie dell'orrore, tra i già citati miti di Cthulhu, le teorie della cospirazione e i rapimenti alieni.

Tra i tanti team che si sono ispirati agli orrori cosmici partoriti dalla mente dello scrittore di Providence, vi è anche Alessandro Guzzo, uno sviluppatore italiano che ha creato interamente da solo alcuni giochi di stampo horror . Tra questi vi è Cosmic Fear, che avevamo provato alcuni mesi fa con una demo ancora oggi presente su Steam.

La paura dell'ignoto è sempre un buon punto di partenza per qualsiasi videogioco horror, specialmente se ispirato ai miti di Cthulhu. Senza dubbio, i racconti di H.P. Lovecraft sono una fonte continua di ispirazione per molti sviluppatori , come dimostra anche il recente The Sinking City 2 , che si è rivelato una discreta sorpresa nel panorama dei survival horror. Il medium videoludico è quello che riesce a trasmettere meglio il senso di angoscia e di terrore ancestrale di qualcosa di più grande di noi, proprio grazie all'elemento interattivo che lo contraddistingue.

Oltre il buio cosmico

Quello che non conosciamo e non riusciamo a comprendere ci provoca una reazione di paura istintiva difficilmente controllabile, e Cosmic Fear gioca proprio su queste paure inconsce dell'umanità per mettere in piedi una storia breve, ma intensa.

Nel gioco interpretiamo il dottor Benedict West, membro di un team di ricerca sul paranormale insieme a Jakob e Rosa, che da tempo analizza antiche rovine e indaga su alcuni misteriosi artefatti e scritture indecifrabili. Come ogni buon horror, si inizia in una notte buia e tempestosa - anche se la tempesta, stavolta, non è naturale - e il nostro protagonista si ritrova da solo alla ricerca dei suoi due compagni, fino a quando non si imbatte in una pozza di sangue dove ritrova i resti di un uomo fatto a pezzi da qualcosa di chiaramente non umano.

Il gioco fa poi un passo indietro di 24 ore, iniziando a raccontarci come si è arrivati a quel punto. Benedict è stato contattato dai fratelli Thorne, che lo invitano a recarsi in una zona di periferia quasi disabitata vicino a un lago, dove, oltre agli avvistamenti di una gigantesca creatura tentacolare tra le profonde acque della zona, sembra ci siano movimenti segreti all'interno di un castello creduto abbandonato, ma che pare in realtà nascondere la sede di un culto misterioso.

Benedict si reca sul luogo e non trova nessuno ad attenderlo, così inizia a indagare in vari luoghi per svelare pian piano un mistero che sembra diventare sempre più grande e complesso man mano che scopre nuovi indizi. Non vogliamo svelarvi altro, essendo l'avventura piuttosto breve: circa tre o quattro ore di gioco, a seconda di quanto sarete veloci nell'esplorazione delle mappe e nella risoluzione dei vari enigmi presenti.

Nel gioco interpretiamo il Dr. Benedict West, indagatore del paranormale che riceve una strana chiamata che lo invita a indagare su alcuni strani fenomeni

Cosmic Fear è un titolo sì d'orrore, ma non si può definire realmente un survival horror. Il gioco ha più punti in comune con un walking simulator o un'avventura investigativa, in quanto la maggior parte del tempo la passeremo a indagare tra le diverse aree della mappa. Ci saranno numerosi indizi, in particolar modo lettere, altre testimonianze scritte e fotografie, che dovremo mettere insieme per comprendere gli eventi della storia man mano che avanzeremo nell'avventura. Spetterà quindi al giocatore mettere tutto insieme per capire ogni aspetto della storia.

La narrativa parte bene, intrigando il giocatore nello scoprire i segreti legati ad antichi culti e a entità cosmiche di chiaro stampo lovecraftiano. Peccato che, andando avanti, si voglia mettere troppa carne al fuoco, inserendo anche temi come i rapimenti alieni, gli UFO, le civiltà scomparse e i complotti segreti tenuti nascosti dal governo. Il risultato è una storia che diventa troppo confusionaria, specialmente per il modo frammentato con cui è raccontata, e una volta arrivati alla conclusione si resta piuttosto spaesati su quanto è accaduto. Avremmo preferito che la storia sviluppasse bene soltanto una tematica, anche considerando la sua breve durata, che non favorisce il giusto approfondimento di tutti i temi inseriti al suo interno.