La funzionalità Xbox Disc to Digital è ora disponibile per tutti gli utenti

Microsoft ha esteso la nuova funzionalità Xbox Disc to Digital rendendola disponibile a tutti gli utenti in queste ore, consentendo così a tutti i possessori di Xbox Series X|S e anche Xbox One di ottenere licenze digitali a partire dai giochi su disco posseduti.
L'estensione dell'attesa funzionalità in questione è stata annunciata dall'account social ufficiale di Xbox, che riferisce "I vostri dischi hanno appena ottenuto un upgrade digitale da oggi", specificando che "adesso, tutti i giocatori possono provare i vantaggi del digitale con gran parte dei giochi Xbox Series X|S e Xbox One su supporto fisico".
La Xbox engineer Eden Marie ha aggiunto, in risposta al messaggio ufficiale, che la funzionalità è ora disponibile per tutti ma potrebbe essere necessario effettuare un riavvio della console per potervi accedere.
Un'iniziativa recente ma in crescita
Si è iniziato a parlare alcuni mesi fa della possibilità che Microsoft stesse sperimentando un sistema che consentisse di ottenere una licenza digitale da ogni gioco su disco, e in seguito la funzionalità Disc to Digital è stata annunciata ufficialmente in agosto.
Tra fine agosto e inizio settembre, l'opzione è stata messa a disposizione per gli utenti insider, che in queste settimane hanno iniziato un'intensa sperimentazione di questa funzionalità.
Il lavoro della community sta portando anche alla costruzione di una sorta di database dei giochi compatibili, che sono passati dagli oltre 800 giochi dei primi giorni a molti di più, anche grazie al supporto ufficiale da parte di Ubisoft e Sega, che hanno assicurato l'adesione al programma per quanto riguarda i titoli del loro catalogo.
Al momento, secondo una lista non ufficiale stilata dall'account XCT.live che si occupa di raccogliere informazioni sull'argomento, ci sono oltre 1500 giochi compatibili con il sistema Disc to Digital, mentre circa 200 non risulterebbero compatibili.
Come funziona l'opzione Disc to Digital
Per ottenere una licenza digitale da un gioco su disco basta inserire questo nel lettore della console e dovrebbe comparire automaticamente un messaggio di richiesta per riscattare la licenza, oppure è possibile premere il tasto Menu sulla tile corrispondente al gioco su disco in homepage.
La licenza digitale consente di utilizzare il gioco a prescindere dalla presenza del disco nel lettore, con tutti i vantaggi di avere un software interamente slegato dal supporto fisico in termini di velocità di accesso, uso di Quick Resume e altro, purché si continui a mantenere il possesso del disco.
Nel caso il gioco fisico venga ceduto, l'utente successivo può ottenere a sua volta la licenza digitale e, in tal caso, il possessore precedente perde l'accesso al titolo in versione digitale.