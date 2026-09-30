La funzionalità Xbox Disc to Digital è ora disponibile per tutti gli utenti

La Xbox engineer Eden Marie ha aggiunto, in risposta al messaggio ufficiale, che la funzionalità è ora disponibile per tutti ma potrebbe essere necessario effettuare un riavvio della console per potervi accedere.

L'estensione dell'attesa funzionalità in questione è stata annunciata dall'account social ufficiale di Xbox, che riferisce "I vostri dischi hanno appena ottenuto un upgrade digitale da oggi", specificando che "adesso, tutti i giocatori possono provare i vantaggi del digitale con gran parte dei giochi Xbox Series X|S e Xbox One su supporto fisico".

Microsoft ha esteso la nuova funzionalità Xbox Disc to Digital rendendola disponibile a tutti gli utenti in queste ore, consentendo così a tutti i possessori di Xbox Series X|S e anche Xbox One di ottenere licenze digitali a partire dai giochi su disco posseduti.

Un'iniziativa recente ma in crescita

Si è iniziato a parlare alcuni mesi fa della possibilità che Microsoft stesse sperimentando un sistema che consentisse di ottenere una licenza digitale da ogni gioco su disco, e in seguito la funzionalità Disc to Digital è stata annunciata ufficialmente in agosto.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra fine agosto e inizio settembre, l'opzione è stata messa a disposizione per gli utenti insider, che in queste settimane hanno iniziato un'intensa sperimentazione di questa funzionalità.

Il lavoro della community sta portando anche alla costruzione di una sorta di database dei giochi compatibili, che sono passati dagli oltre 800 giochi dei primi giorni a molti di più, anche grazie al supporto ufficiale da parte di Ubisoft e Sega, che hanno assicurato l'adesione al programma per quanto riguarda i titoli del loro catalogo.

Al momento, secondo una lista non ufficiale stilata dall'account XCT.live che si occupa di raccogliere informazioni sull'argomento, ci sono oltre 1500 giochi compatibili con il sistema Disc to Digital, mentre circa 200 non risulterebbero compatibili.