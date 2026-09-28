Addio al marchio Copilot+ PC? Microsoft sembra pronta a voltare pagina

Da più di due anni Microsoft ha utilizzato il marchio Copilot+ PC per distinguere i computer Windows dotati dell'hardware necessario a eseguire localmente determinate funzioni basate sull'IA. Ora, però, sembra che l'azienda sia pronta a cambiare strategia.

Un marchio che non è mai decollato

La conferma arriva da Brett Ostrom, vicepresidente corporate di Microsoft Surface, che ha spiegato a Windows Central che i nuovi dispositivi "non sono chiamati Copilot+ PC". Anche Qualcomm sembra considerare conclusa l'esperienza del marchio. Kedar Kondap, vicepresidente senior della divisione Compute and Gaming dell'azienda, ha spiegato che i computer capaci di offrire le stesse funzionalità probabilmente non utilizzeranno più la denominazione Copilot+ PC.

L'esperienza Copilot+ PC sembra terminare qua

La scelta arriva mentre i componenti dedicati all'IA stanno diventando sempre più comuni nei computer. Quando Microsoft introdusse il marchio nel 2024, l'idea era distinguere i sistemi dotati di una NPU sufficientemente potente per gestire determinate funzioni direttamente sul dispositivo. Con la diffusione di questi componenti, però, la distinzione rischia di diventare meno significativa.

Anche alcune delle funzioni associate al marchio non hanno avuto un percorso semplice. Recall, presentata come una delle caratteristiche principali dei Copilot+ PC, ha ricevuto numerose critiche durante lo sviluppo, mentre Microsoft ha continuato a integrare funzioni basate sull'IA in Windows.

Il possibile abbandono del marchio arriva inoltre mentre Microsoft prepara una nuova fase per l'IA locale sui PC. I prossimi dispositivi Surface dovrebbero includere anche piattaforme NVIDIA, aprendo una strada diversa rispetto alla precedente generazione basata soprattutto sui processori Qualcomm e sulle relative NPU.

Microsoft ha già fissato per il 7 ottobre un appuntamento dedicato a una "conversazione su come l'IA locale plasmerà il prossimo capitolo del PC". L'evento potrebbe quindi rappresentare l'occasione per presentare una nuova denominazione destinata a sostituire Copilot+ PC, anche se per ora l'azienda non ha confermato ufficialmente questo cambio di strategia.