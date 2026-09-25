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Una veterana di Microsoft critica la CEO di Xbox per i licenziamenti

Xbox sta licenziando e ovviamente in molti stanno criticando le mosse della nuova CEO: anche una veterana di Microsoft si è inserita nel discorso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/09/2026
Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming

Shannon Loftis, ex Microsoft che ha lavorato per la compagnia per 29 anni e che è stata anche director presso World's Edge, ha criticato le decisioni prese da Xbox e in particolar modo dalla CEO, Asha Sharma.

Leggiamo le sue parole.

Le parole dell'ex Microsoft

In un post su Threads che è stato poi eliminato, Loftis ha criticato duramente la CEO di Xbox, Asha Sharma, per quello che alcuni potrebbero considerare un "approccio gestionale a due facce".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Davvero divertente che la settimana scorsa Asha Sharma abbia detto al WSJ che 'la chiarezza è gentilezza' e poi oggi abbia fatto licenziamenti. Immagino che la spada di Damocle sia una forma di chiarezza, cosa ne so io? Per favore, Asha, pubblica altre foto 'fighe' del tuo viaggio in Giappone con Kojima. È proprio questo il tipo di leadership di cui hanno bisogno gli sviluppatori di videogiochi."

Pubblicità nel mezzo del gameplay per poter continuare a giocare: è il brevetto di Microsoft Pubblicità nel mezzo del gameplay per poter continuare a giocare: è il brevetto di Microsoft

Shannon Loftis ha poi parlato tramite LinkedIn dei licenziamenti in casa Xbox che hanno colpito il personale di World's Edge, tra i molti altri studi coinvolti. Loftis ha dichiarato: "Devastata nel sentire le notizie di oggi da Xbox. Non sono sicura di come una qualsiasi di queste mosse costituisca 'chiarezza', ma per chi ne è stato colpito, in particolare le persone di World's Edge: valete molto di più."

Ricordiamo infine che Sony e Microsoft non rimborseranno i giocatori per i dazi: avete scelto di pagare di più.

#Microsoft
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