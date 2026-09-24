La nuova organizzazione degli studi Xbox, Bethesda e Activision spiegata in un'immagine

L' immagine che vedete qui sotto non è ovviamente un organigramma ufficiale, ma è una ricostruzione effettuata dal solito Klobrille, insider ma soprattutto appassionato di Xbox che di frequente elabora documenti del genere, spesso per aggiornare sulla situazione interna dei team e sulle produzioni in corso.

Con la recente riorganizzazione di Xbox sono cambiate parecchie cose all'interno della divisione videoludica di Microsoft, dunque può essere utile una sorta di riepilogo che spiega la nuova situazione interna dei team fra Xbox, Bethesda e Activision .

Spostamenti, tagli e nuovi incarichi

Come abbiamo visto, questa settimana è emersa una nuova riorganizzazione di Xbox che ha comportato lo spostamento di diversi studi interni, principalmente attraverso le tre macro-sezioni rappresentate da Xbox Game Studios, Bethesda e Activision.

La riorganizzazione dei team Xbox

Questo ha comportato anche una nuova ondata di licenziamenti: circa 260 posti di lavoro sono stati tagliati, all'interno del ridimensionamento che era già stato annunciato la scorsa estate e di cui questo rappresenta la continuazione.

Come riferito da Matt Booty, responsabile dei team Xbox, Microsoft ha effettuato circa il 75% della sua ristrutturazione interna, dunque dovrebbe emergere un'altra ondata di licenziamenti e modifiche all'assetto nei prossimi mesi, per completare il quadro del "reset di Xbox" che la nuova CEO Asha Sharma aveva già annunciato lo scorso luglio.

In ogni caso, al momento la situazione è praticamente quella mostrata nell'immagine qui sopra: gli spostamenti di maggior rilievo hanno riguardato Obsidian che si trova ora all'interno di Bethesda (la quale ha rassicurato sul permanere dell'"identità creativa" del team di Feargus Urquhart), a lavorare anche su un nuovo Fallout, e Rare e World's Edge all'interno di Activision, che si occuperà anche della serie Halo.

Nella divisione originaria Xbox Game Studios sono rimasti Mojang, InXile, The Coalition e il nuovo conglomerato formato da Playground Games e Turn 10, la cui fusione è un altro degli elementi caratterizzanti di questa riorganizzazione.

È chiaro che la divisione videoludica di Microsoft resta un notevole colosso tentacolare, ma si nota un certo snellimento nell'organizzazione, con il potenziamento delle divisioni Bethesda e Activision che si occuperanno più direttamente anche di produzioni diverse e apparenti ad alcuni dei team storici di Xbox.

In tutto questo abbiamo assistito anche alla probabile chiusura di Ninja Theory, poiché i due tentativi di vendita del team non sono andati a buon fine, mentre c'è stata la conferma del passaggio di Undead Labs a regime indipendente, sebbene con vari licenziamenti.

Si attende invece di capire cosa succederà ad Arkane, che secondo le ultime informazioni ufficiale è ancora in fase di contrattazione sul proprio futuro e lo sarà fino alla fine dell'anno.