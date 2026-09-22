Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e accoglie Rare e World's Edge

Arriva anche il commento di Activision in seguito alla riorganizzazione di Xbox annunciata nelle ore scorse, che vede l'etichetta assumere la responsabilità di alcune delle maggiori proprietà intellettuali di Microsoft come Halo, oltre agli studi Rare e World's Edge.
In un comunicato ufficiale da parte del presidente di Activision, Rob Kostich, si riferisce chiaramente che l'obiettivo della compagnia è di creare "il più grande Halo di sempre", nientemeno, a dimostrazione del grande entusiasmo che sembra esserci all'interno della divisione dopo l'ampliamento dei poteri deciso da Microsoft.
In base a quanto riferito dalla comunicazione ufficiale di Matt Booty sulla riorganizzazione di Xbox, Activision ha già costituito uno studio interno per sviluppare un nuovo Halo, cosa che non dovrebbe intaccare la consueta organizzazione degli altri team per lo sviluppo di Call of Duty.
Già iniziati i lavori in Activision
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Halo, Rare e World's Edge in Activision. È un onore e una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Questi team e i loro giochi hanno ispirato i fan di tutto il mondo per decenni", ha scritto Kostich nel messaggio di benvenuto ai nuovi team all'interno della giurisdizione di Activision.
Non è chiaro quale sia il grado di dipendenza che legherà questi studi al nuovo management, ma è opportuno pensare che continuino comunque ad occuparsi delle proprie IP e altri progetti collegati, dunque gli strategici della serie Age of Empires per quanto riguarda World's Edge e Sea of Thieves per Rare, ma altri progetti verranno assegnati in base alla nuova organizzazione.
"Per Halo, il nostro obiettivo è chiaro: realizzare il miglior gioco di Halo di sempre, all'altezza del suo universo e della sua eredità, rimanendo fedeli a ciò che ha fatto innamorare i giocatori di questa serie sin dall'inizio", ha riferito il presidente di Activision.
"È un'ambizione audace, ma che questo franchise merita. Abbiamo già iniziato a mettere insieme un team creato appositamente, unico per capacità e talento, pronto ed entusiasta di realizzare questo nuovo capitolo insieme alla community".
Infine, "Ai team di World's Edge e Rare: non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme". Tra le altre notizie emerse oggi c'è la possibile chiusura di Ninja Theory dopo il fallimento degli accordi per nuove acquisizioni e il fatto che Undead Labs sia ora indipendente.