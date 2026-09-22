Activision vuole creare il più grande Halo di sempre e accoglie Rare e World's Edge

Già iniziati i lavori in Activision

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Halo, Rare e World's Edge in Activision. È un onore e una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Questi team e i loro giochi hanno ispirato i fan di tutto il mondo per decenni", ha scritto Kostich nel messaggio di benvenuto ai nuovi team all'interno della giurisdizione di Activision.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non è chiaro quale sia il grado di dipendenza che legherà questi studi al nuovo management, ma è opportuno pensare che continuino comunque ad occuparsi delle proprie IP e altri progetti collegati, dunque gli strategici della serie Age of Empires per quanto riguarda World's Edge e Sea of Thieves per Rare, ma altri progetti verranno assegnati in base alla nuova organizzazione.

"Per Halo, il nostro obiettivo è chiaro: realizzare il miglior gioco di Halo di sempre, all'altezza del suo universo e della sua eredità, rimanendo fedeli a ciò che ha fatto innamorare i giocatori di questa serie sin dall'inizio", ha riferito il presidente di Activision.

"È un'ambizione audace, ma che questo franchise merita. Abbiamo già iniziato a mettere insieme un team creato appositamente, unico per capacità e talento, pronto ed entusiasta di realizzare questo nuovo capitolo insieme alla community".

Infine, "Ai team di World's Edge e Rare: non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme". Tra le altre notizie emerse oggi c'è la possibile chiusura di Ninja Theory dopo il fallimento degli accordi per nuove acquisizioni e il fatto che Undead Labs sia ora indipendente.