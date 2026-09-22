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Le prime voci sul prossimo capitolo di Halo, gestito da Activision

Secondo un nuovo rumor, il primo Halo realizzato sotto la guida di Activision sarà un nuovo capitolo e non un remake.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/09/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved

Dopo il remake del primo Halo, un po' tutti si aspettano che l'intenzione di Microsoft sia quella di realizzare il remake del secondo titolo. Uno dei finali del gioco suggerisce proprio questa possibilità tra l'altro. Potrebbe però non essere così. Una nuova voce afferma che il prossimo gioco sarà un titolo completamente nuovo.

Questo nuovo rumor proviene da The Hollywood Reporter, che cita una fonte anonima nella sua copertura dei licenziamenti da poco annunciati in casa Xbox.

Il rumor su Halo

La testata scrive: "Activision, lo studio di Call of Duty, realizzerà il prossimo gioco di Halo, che - secondo quanto riferito a THR - sarà un capitolo principale a tutti gli effetti all'interno del franchise."

Ricordiamo che Halo è ora in mano ad Activision e che Halo Studios (ex 343 Industries) è diventato praticamente un "piccolo team" che farà da supporto, dopo i tagli subiti.

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Ovviamente non è impossibile che un altro remake sia in sviluppo, ma che arrivi solo dopo il nuovo capitolo.

#Activision Blizzard #Microsoft
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