Le prime voci sul prossimo capitolo di Halo, gestito da Activision

Dopo il remake del primo Halo , un po' tutti si aspettano che l'intenzione di Microsoft sia quella di realizzare il remake del secondo titolo. Uno dei finali del gioco suggerisce proprio questa possibilità tra l'altro. Potrebbe però non essere così. Una nuova voce afferma che il prossimo gioco sarà un titolo completamente nuovo.

Il rumor su Halo

La testata scrive: "Activision, lo studio di Call of Duty, realizzerà il prossimo gioco di Halo, che - secondo quanto riferito a THR - sarà un capitolo principale a tutti gli effetti all'interno del franchise."

Ricordiamo che Halo è ora in mano ad Activision e che Halo Studios (ex 343 Industries) è diventato praticamente un "piccolo team" che farà da supporto, dopo i tagli subiti.

Ovviamente non è impossibile che un altro remake sia in sviluppo, ma che arrivi solo dopo il nuovo capitolo.