Huawei FreeBuds Neo, la recensione degli auricolari true wireless: con una cancellazione del rumore da top di gamma

La fascia media del mercato degli auricolari true wireless è diventata particolarmente affollata. La differenza tra un modello economico e uno più costoso non riguarda più soltanto la qualità del suono: cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, audio spaziale e qualità delle chiamate sono ormai caratteristiche che anche prodotti relativamente accessibili devono saper gestire bene. Con le FreeBuds Neo, Huawei prova a portare alcune delle funzioni normalmente associate ai modelli di fascia superiore a un prezzo di 129 euro. La dotazione comprende una cancellazione attiva del rumore avanzata e il supporto all'audio spaziale, mentre il design e l'attenzione al comfort cercano di rendere gli auricolari adatti a un utilizzo quotidiano prolungato.

La filosofia è quindi abbastanza chiara: non competere necessariamente con gli auricolari top di gamma sul terreno delle specifiche più estreme, ma offrire un insieme equilibrato di caratteristiche in una fascia di prezzo dove bisogna accettare qualche compromesso. Le nuove cuffiette Huawei sono insomma pensate per l'uso di tutti i giorni, dagli spostamenti sui mezzi pubblici alle sessioni di studio e lavoro, passando per musica, podcast e telefonate: ma come riescono a gestire tutto questo? Scopriamolo nella nostra recensione delle FreeBuds Neo.