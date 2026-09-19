1

Baldur's Gate 3 ottiene una grossa espansione dell'Atto 2 grazie a una mod

Baldur's Gate 3 si espande ancora attraverso una sostanziosa mod che introduce una nuova area esplorabile nell'Atto 2 del gioco, oltre a quest, combattimenti, personaggi, dialoghi e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/09/2026
Un'immagine della mod di Baldur's Gate 3
Baldur's Gate III
Baldur's Gate III
Articoli News Video Immagini

Nonostante sia uscito in versione definitiva ormai da più di tre anni, Baldur's Gate 3 continua ad evolversi anche grazie all'operato della comunità di giocatori, come dimostra questa notevole mod che, di fatto, introduce una grossa espansione dell'Atto 2.

La mod si chiama, in maniera molto chiara, "Act Two Expansion - Custom Campaign" e può essere scaricata a questo indirizzo, costruita come un'aggiunta della storia con nuove quest, nuove ambientazioni e vari altri elementi giocabili che vanno a piazzarsi tra il secondo e il terzo atto.

La storia è incentrata sulla rimozione della Shadow Curse durante l'Atto 2, ma questa di fatto non cambia gli eventi già fissasti per l'Atto 3, andando a incastrarsi precisamente tra gli elementi narrativi già predisposti da Larian per il gioco.

Una nuova area e tanti altri contenuti

Creata da "SquallyDaBeanz" la mod in questione introduce un'ampia nuova regione esplorabile chiamata Chionthar Wilds, che può essere visitata dopo le Shadow-Cursed Lands e prima di arrivare a Baldur's Gate, costruita per party di livello da 8 a 10 e incentrata su esplorazione e combattimento.

La mod/espansione introduce nuove quest, nuovi dungeon, NPC, scene d'intermezzo, storie, segreti e anche alcune creature custom elaborate specificamente per questa nuova porzione di gioco, con circa 70 nuovi oggetti e oltre 30 combattimenti che possono scaturire dall'esplorazione della mappa, oltre a nuovi dialoghi ed elementi della storia.

Per Mark Darrah Baldur's Gate 3 è un grande sequel perché non cerca di imitare Baldur's Gate 2 Per Mark Darrah Baldur's Gate 3 è un grande sequel perché non cerca di imitare Baldur's Gate 2

È possibile accedere ai contenuti della mod anche utilizzando un salvataggio già esistente e anche in multiplayer, purché non sia stato superato il punto di non ritorno dell'Atto 3 che non consente più di tornare all'area introdotta dall'espansione.

Già il mese scorso avevamo visto una mod aggiungere una campagna di sei ore dedicata ad Astarion, ma sono tanti gli esempi di contenuti creati dagli utenti che risultano decisamente interessanti per Baldur's Gate 3, gioco che come abbiamo visto è finalmente Play Anywhere, dunque chi lo possiede su Xbox può scaricarlo anche su PC attraverso Microsoft Store, e viceversa.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Baldur's Gate 3 ottiene una grossa espansione dell'Atto 2 grazie a una mod