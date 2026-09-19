Baldur's Gate 3 ottiene una grossa espansione dell'Atto 2 grazie a una mod

La mod si chiama, in maniera molto chiara, "Act Two Expansion - Custom Campaign" e può essere scaricata a questo indirizzo , costruita come un'aggiunta della storia con nuove quest, nuove ambientazioni e vari altri elementi giocabili che vanno a piazzarsi tra il secondo e il terzo atto.

Una nuova area e tanti altri contenuti

Creata da "SquallyDaBeanz" la mod in questione introduce un'ampia nuova regione esplorabile chiamata Chionthar Wilds, che può essere visitata dopo le Shadow-Cursed Lands e prima di arrivare a Baldur's Gate, costruita per party di livello da 8 a 10 e incentrata su esplorazione e combattimento.

La mod/espansione introduce nuove quest, nuovi dungeon, NPC, scene d'intermezzo, storie, segreti e anche alcune creature custom elaborate specificamente per questa nuova porzione di gioco, con circa 70 nuovi oggetti e oltre 30 combattimenti che possono scaturire dall'esplorazione della mappa, oltre a nuovi dialoghi ed elementi della storia.

È possibile accedere ai contenuti della mod anche utilizzando un salvataggio già esistente e anche in multiplayer, purché non sia stato superato il punto di non ritorno dell'Atto 3 che non consente più di tornare all'area introdotta dall'espansione.

Già il mese scorso avevamo visto una mod aggiungere una campagna di sei ore dedicata ad Astarion, ma sono tanti gli esempi di contenuti creati dagli utenti che risultano decisamente interessanti per Baldur's Gate 3, gioco che come abbiamo visto è finalmente Play Anywhere, dunque chi lo possiede su Xbox può scaricarlo anche su PC attraverso Microsoft Store, e viceversa.