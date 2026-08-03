Baldur's Gate 3 è finalmente Play Anywhere: se ce l'avete su Xbox potete scaricarlo anche su PC

L'icona "Xbox Play Anywhere" è ora visibile sulla pagina ufficiale di Baldur's Gate 3, cosa che conferma definitivamente l'ingresso del gioco nel programma, con tutti i vantaggi che questo comporta.

Se n'era parlato già lo scorso ottobre in seguito alla comparsa di alcune segnalazioni che sembravano indicare l'ingresso del celebre gioco di ruolo di Larian Studios all'interno dell'iniziativa , ma la conferma è arrivata solo in questi giorni, direttamente con la modifica delle informazioni sulla pagina ufficiale.

Dopo mesi di indizi e speculazioni, a quanto pare Baldur's Gate 3 è finalmente entrato nel programma Play Anywhere di Microsoft , come riferito in maniera alquanto dimessa dalla pagina ufficiale del gioco su Xbox Store ma senza ancora alcuna comunicazione ufficiale.

Un acquisto, due versioni

Il programma Play Anywhere di Microsoft rientra nella convergenza tra Xbox e PC, costruendo una libreria condivisa fra i due dispositivi: di fatto, i giochi che fanno parte dell'iniziativa possono essere acquistati una volta consentendone l'accesso sia su Xbox che su PC.

In sostanza, se avete acquistato Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S ora potete scaricarne una copia anche per PC attraverso il Microsoft Store, e viceversa.

Tra le caratteristiche è prevista anche la condivisione dei progressi, con i salvataggi in cloud che possono essere recuperati sia su console che su PC, consentendo di portare avanti una stessa partita su entrambe le piattaforme, e il multiplayer cross-platform.

Lo scorso febbraio abbiamo visto Baldur's Gate 3 aggiornarsi ancora 10 mesi dopo l'update "finale", dimostrando ancora una volta il notevole supporto da parte degli sviluppatori per il gioco.