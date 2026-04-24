Baldur's Gate 3 riceverà un prequel focalizzato su Astarion, ecco i dettagli sul nuovo romanzo

Se anche voi la pensate così, sarete felici di sapere che è in arrivo un prequel di Baldur's Gate 3 focalizzato proprio su Astarion, in formato romanzo .

Baldur's Gate 3 è stato un successo per tantissimi motivi, come spesso accade con i capolavori. Uno di questi ovviamente è la qualità della scrittura e, di conseguenza, la profondità dei personaggi. In mezzo all'ampio cast, per molti Astarion è uno dei personaggi più interessanti.

Cosa sappiamo del romanzo di Baldur's Gate 3

Larian Studios e Wizards of the Coast hanno collaborato con Random House Worlds per la creazione di quattro nuovi prodotti dedicati alla lore e ai personaggi. Tutti arriveranno nel 2026, ma ci saranno contenuti per il 2027 e oltre che saranno però svelati più avanti.

La copertina di Baldur's Gate 3: Astarion

Baldur's Gate 3: Astarion arriverà negli USA il 29 settembre e sarà scritto da T. Kingfisher, una romanziera fantasy che ha lavorato a decine di romanzi di successo. Come detto, è un romanzo prequel e ci farà scoprire le vicende di Astarion mentre era al servizio del signore dei vampiri Cazador Szarr. Stephen Rooney - sceneggiatore senior di Baldur's Gate 3 - ha collaborato con la scrittrice per assicurarsi che l'opera sia coerente con la lore del videogioco e di DnD.

Non finisce qui, però, perché a luglio arriverà Baldur's Gate 3: The Necromancy of Thay di Clarkson Potter, un taccuino a pagine bianche con carta a quadretti che riproduce fedelmente un oggetto chiave del gioco. Presenta stampe a caldo, un teschio in rilievo sulla copertina e 'fermagli' illustrati. Più avanti nell'estate, Ten Speed Press pubblicherà The Official Baldur's Gate 3 Coloring Book. Il libro include 40 illustrazioni in bianco e nero di personaggi, ambientazioni e creature del gioco, realizzate da Jaki King.

Infine, il 3 novembre, Ten Speed Press pubblicherà A Feast for a Tenday: The Official Baldur's Gate Cookbook di Andrew Wheeler. Il libro includerà 65 ricette organizzate per tipo di portata e luogo dell'accampamento.

Se siete fan del videogioco, vi segnaliamo anche una curiosità: una delle scene più divertenti di Baldur's Gate 3 fu improvvisata e l'attrice temeva l'avrebbero cancellata.