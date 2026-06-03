No Rest for the Wicked in versione 1.0 ha un periodo d'uscita, arriva prima su PC e PS5

Dallo State of Play è arrivato anche un trailer di No Rest for the Wicked che ha annunciato il periodo di uscita della versione 1.0 del gioco di Moon Studios, che arriverà prima su PC e PS5 e successivamente su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
La versione completa, che significa l'uscita dall'early access per l'action RPG in questione, arriverà in ottobre su PC e PS5 e in un periodo successivo anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, in attesa di ulteriori informazioni più precise che arriveranno nel prossimo periodo.
Dopo un notevole traguardo di vendite già raggiunto in accesso anticipato su Steam, con oltre 1,8 milioni di copie vendute finora, il gioco si appresta dunque a raggiungere la sua forma completa.
Tante novità in arrivo
La versione 1.0 di No Rest for the Wicked rappresenterà un'enorme espansione dell'esperienza di base del gioco, offrendo una gamma di contenuti notevolmente ampliata sia per i giocatori in solitaria che per gli appassionati del multiplayer.
In totale, la versione completa introduce oltre 60 ore di nuovi contenuti, una nuova modalità Orda, nuove armi, boss e nemici, nuove aree e un sistema di classi completamente ripensato.
Tra le caratteristiche si troveranno inoltre nuove aree da esplorare con diversi bivi e ramificazioni, con oltre 15 regioni realizzate a mano e piene di segreti, boss terrificanti e percorsi intricati.
Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori promettono maggiore flessibilità di gioco e una progressione approfondita, con un sistema di classi completamente nuovo che permette ai giocatori di personalizzare il proprio guerriero in base al proprio stile.
Con il multiplayer persistente, i giocatori possono condividere il loro viaggio in regni privati gratuiti dove il mondo si evolve anche quando il creatore originale del regno è offline.
Dal punto di vista della storia, la versione 1.0 introduce l'arco narrativo finale, con tante scene cinematografiche realizzate a mano. Inoltre sono previste numerose attività di endgame che consentiranno di tornare più volte nel gioco, il cross-play e il cross-save.
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