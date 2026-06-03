No Rest for the Wicked in versione 1.0 ha un periodo d'uscita, arriva prima su PC e PS5

Dallo State of Play è arrivato anche un trailer di No Rest for the Wicked che ha annunciato il periodo di uscita della versione 1.0 del gioco di Moon Studios, che arriverà prima su PC e PS5 e successivamente su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La versione completa, che significa l'uscita dall'early access per l'action RPG in questione, arriverà in ottobre su PC e PS5 e in un periodo successivo anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, in attesa di ulteriori informazioni più precise che arriveranno nel prossimo periodo.

Dopo un notevole traguardo di vendite già raggiunto in accesso anticipato su Steam, con oltre 1,8 milioni di copie vendute finora, il gioco si appresta dunque a raggiungere la sua forma completa.