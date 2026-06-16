L'autore degli Ori critica la strategia Xbox: "La dirigenza era troppo concentrata sul passato"

Thomas Mahler, CEO di Moon Games Studio , cui dobbiamo gli Ori e No Rest for the Wicked , è intervenuto sui social per commentare le recenti notizie riguardanti la riorganizzazione di Xbox Game Studios e le presunte chiusure di alcuni team di sviluppo. Secondo Mahler, nonostante si tratti di cambiamenti "dolorosi", potrebbero rappresentare un'opportunità per il futuro della divisione gaming di Microsoft.

Valorizzare i team

Nel suo lungo messaggio, lo sviluppatore ha sostenuto che Xbox "ha faticato per molto tempo a identificare, valorizzare e proteggere le persone e i team creativi che avrebbero potuto mantenere il marchio ai vertici", spiegando che il problema non riguardava il talento degli studi, ma le priorità della dirigenza.

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Mahler ha ricordato il periodo dello sviluppo di Ori and the Blind Forest e del seguito Ori and the Will of the Wisps, affermando che già allora "era chiaro che l'attenzione principale fosse ancora rivolta a Halo, Gears e Forza".

Il CEO di Moon Games Studio ha inoltre rivelato di aver proposto più volte a Phil Spencer di trasformare Ori nella mascotte di Xbox, dichiarando: "Gli ho scritto più volte che Xbox avrebbe dovuto puntare anche a offrire esperienze magiche per bambini e famiglie, come fanno da sempre Disney e Nintendo". A suo avviso, però, "chi prendeva le decisioni era probabilmente troppo concentrato sul passato perché questo potesse accadere".

Le dichiarazioni arrivano mentre Xbox sta attraversando una fase di cambiamenti organizzativi sotto la guida della nuova CEO Asha Sharma. Secondo le indiscrezioni citate, tra gli studi coinvolti dalla ristrutturazione figurerebbe anche Ninja Theory, mentre Double Fine starebbe cercando nuovi accordi con Xbox per evitare la chiusura.

Nonostante le difficoltà, Mahler ritiene che questo momento possa favorire un cambio di rotta per il marchio, che nei prossimi mesi ha comunque in programma importanti uscite, tra cui Halo: Campaign Evolved e Gears of War: E-Day, dopo il recente lancio di Forza Horizon 6.