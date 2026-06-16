Le cuffie da gaming HyperX Cloud III sono in promo su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto delle cuffie da gaming Cloud III targate HyperX: tramite l'applicazione del codice MULTI05 (o, in alternativa ITPP05) è possibile ottenere uno sconto di 5€ per un prezzo totale e finale di 67,30€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 giugno.
Le HyperX Cloud III sono cuffie da gaming pensate per offrire un'esperienza completa durante le sessioni di gioco più lunghe, combinando comfort, qualità del suono e resistenza.
Il punto di forza del design è la presenza della caratteristica memory foam HyperX nell'archetto e nei cuscinetti auricolari, che garantisce una vestibilità morbida e confortevole anche dopo molte ore.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Le cuffie integrano nuovi driver da 53 mm angolati, ottimizzati dagli ingegneri audio HyperX per migliorare la resa sonora e valorizzare gli effetti dinamici dei videogiochi.
Grazie alla tecnologia DTS:X Spatial Audio, offrono un audio spaziale immersivo con una maggiore precisione nella posizione dei suoni, utile per individuare meglio ogni dettaglio durante il gameplay.
Il microfono aggiornato da 10 mm assicura comunicazioni più nitide durante chat vocali e chiamate. I comandi integrati sulle cuffie permettono di regolare rapidamente il volume o spegnere il microfono senza interrompere la partita. Compatibili con PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobili.
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