Le cuffie da gaming HyperX Cloud III sono in promo su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto delle cuffie da gaming Cloud III targate HyperX: tramite l'applicazione del codice MULTI05 (o, in alternativa ITPP05) è possibile ottenere uno sconto di 5€ per un prezzo totale e finale di 67,30€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 27 giugno.

Le HyperX Cloud III sono cuffie da gaming pensate per offrire un'esperienza completa durante le sessioni di gioco più lunghe, combinando comfort, qualità del suono e resistenza.

Il punto di forza del design è la presenza della caratteristica memory foam HyperX nell'archetto e nei cuscinetti auricolari, che garantisce una vestibilità morbida e confortevole anche dopo molte ore.