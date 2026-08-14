Su Steam sono disponibili i saldi estivi di Sega, da Like a Dragon alla serie Persona

Su Steam sono da poco iniziati i saldi estivi di Sega, un'ottima occasione per recuperare uno o più titoli del publisher giapponese approfittando di sconti particolarmente generosi.
Tra le offerte in evidenza troviamo Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties a 35,99 euro con sconto del 40%. In promozione anche Yakuza 0 Director's Cut, disponibile a 27,49 euro con una riduzione del 45%. Molto interessanti gli sconti sui capitoli più recenti: Like a Dragon: Infinite Wealth scende a 16,62 euro (-75%), mentre Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è acquistabile a 14,99 euro, anche in questo caso con uno sconto del 75%.
Altre promozioni attive
Proseguiamo con le produzioni Atlus. Il remake Persona 3 Reload è proposto a 20,99 euro con una riduzione del 65%, mentre l'acclamato Persona 5 Royal scende a 17,99 euro. In saldo anche Metaphor: ReFantazio, acquistabile a 27,99 euro con sconto del 60%.
Gli sconti includono praticamente tutti i franchise di Sega. Ad esempio, segnaliamo anche Football Manager 26 a 23,99 euro (-60%), Total War Warhammer 2 a 14,99 euro (-75%) e Sonic frontiers a 13,99 euro (-65%). Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Trovate il catalogo al completo dei saldi Sega su Steam, a questo indirizzo. Saranno attivi fino al 27 agosto.