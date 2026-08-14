Annunciati i requisiti PC di Phantom Blade Zero dai minimi a quelli per il path tracing, confermato Denuvo

Tramite il proprio sito ufficiale, il team di S-Game ha svelato i requisiti della versione PC di Phantom Blade Zero, dai minimi per giocare a 1080p a 30 fps a quelli consigliati per giocare in 4K a 60 fps con il path tracing attivo.
Sulla carta sembrerebbero abbastanza accessibili. Ad esempio per i consigliati, che puntano ai 60 fps in 1440p (con upscaling attivo) viene indicata una configurazione composta da un processore i5-10600k o Ryzen 5 5600X accompagnata da una GPU RTX 3060 Ti o una RX 6700 XT. Per chi punta al path tracing viene suggerita una RTX 5080.
In aggiunta, da Steam arriva la conferma che il gioco sarà protetto da Denuvo, scelta che potrebbe far storcere il naso a chi non vede di buon occhio questa tecnologia, spesso accusata di avere un impatto negativo sulle prestazioni.
I requisiti ufficiali
Requisiti Minimi
- Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit
- Processore: Intel Core i7-8700K / Ryzen 5 3600
- Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- DirectX: 12
- Memoria: 16 GB
- Archiviazione: SSD obbligatorio
- Risoluzione: 1080p / 30 FPS (upscaling attivo)
Requisiti consigliati
- Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit
- Processore: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB / AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
- DirectX: 12
- Memoria: 16 GB
- Archiviazione: SSD obbligatorio
- Risoluzione: 1440p / 60 FPS (upscaling attivo)
Requisiti consigliati per il ray tracing
- Scheda video: NVIDIA Geforce RTX 5060 8GB
- Risoluzione: 1080p / 60 FPS (upscaling attivo)
Requisiti consigliati per il path tracing
- Scheda video: NVIDIA Geforce RTX 5080 16GB
- Risoluzione: 2160p / 60 FPS (upscaling attivo)
Vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile a partire dal 29 ottobre, anche su PS5. Da pochi giorni sono disponibili i preordini dell'edizione standard e Digital Deluxe.