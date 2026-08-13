I preordini di Phantom Blade Zero sono attivi: prezzi e dettagli delle varie edizioni

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer esteso di 11 minuti , un assaggio sostanzioso in attesa dello State of Play dedicato al gioco, previsto alle 04:00 italiane di martedì 18 agosto . Tra le novità emerse c'è anche la probabile presenza di una demo gratuita, apparsa brevemente sul PlayStation Store nella giornata di ieri .

Come anticipato nei giorni scorsi, S-Game ha dato ufficialmente il via ai preordini di Phantom Blade Zero , in vista del debutto fissato per il 29 ottobre su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store).

Edizioni e bonus di prenotazione

Phantom Blade Zero arriverà nei negozi in due formati. L'edizione standard sarà disponibile al prezzo di 69,99 euro per PS5 e di 59,99 euro in versione PC e non include extra.

Salendo di livello troviamo la Digital Deluxe Edition da 79,99 euro su PS5 e da 69,99 euro per PC, che include i seguenti extra:

Aspetto esclusivo della Deluxe Edition: Leggenda del Wulin

Aspetto esclusivo della Deluxe Edition: Corpo di sangue e acciaio

Artbook digitale

Colonna sonora digitale (OST)

A prescindere dall'edizione scelta, preordinando il gioco prima del lancio ricevere come bonus lo sblocco anticipato dell'accessorio "Vaso del Tesoro" (+10% di probabilità di ottenere Polvere spirituale dai nemici abbattuti) e l'aspetto "Tradizione". Entrambi possono essere ottenuti anche semplicemente giocando.