1

I preordini di Phantom Blade Zero sono attivi: prezzi e dettagli delle varie edizioni

Phantom Blade Zero apre i preordini su PS5 e PC, accompagnato da un nuovo trailer esteso e dai dettagli sulle edizioni disponibili, inclusa la Deluxe con contenuti digitali esclusivi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2026
Il protagonista di Phantom Blade Zero

Come anticipato nei giorni scorsi, S-Game ha dato ufficialmente il via ai preordini di Phantom Blade Zero, in vista del debutto fissato per il 29 ottobre su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store).

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer esteso di 11 minuti, un assaggio sostanzioso in attesa dello State of Play dedicato al gioco, previsto alle 04:00 italiane di martedì 18 agosto. Tra le novità emerse c'è anche la probabile presenza di una demo gratuita, apparsa brevemente sul PlayStation Store nella giornata di ieri.

Edizioni e bonus di prenotazione

Phantom Blade Zero arriverà nei negozi in due formati. L'edizione standard sarà disponibile al prezzo di 69,99 euro per PS5 e di 59,99 euro in versione PC e non include extra.

Salendo di livello troviamo la Digital Deluxe Edition da 79,99 euro su PS5 e da 69,99 euro per PC, che include i seguenti extra:

  • Aspetto esclusivo della Deluxe Edition: Leggenda del Wulin
  • Aspetto esclusivo della Deluxe Edition: Corpo di sangue e acciaio
  • Artbook digitale
  • Colonna sonora digitale (OST)
Phantom Blade Zero e The Blood of Dawnwalker sarebbero i giochi più desiderati su Steam, ecco gli altri Phantom Blade Zero e The Blood of Dawnwalker sarebbero i giochi più desiderati su Steam, ecco gli altri

A prescindere dall'edizione scelta, preordinando il gioco prima del lancio ricevere come bonus lo sblocco anticipato dell'accessorio "Vaso del Tesoro" (+10% di probabilità di ottenere Polvere spirituale dai nemici abbattuti) e l'aspetto "Tradizione". Entrambi possono essere ottenuti anche semplicemente giocando.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I preordini di Phantom Blade Zero sono attivi: prezzi e dettagli delle varie edizioni