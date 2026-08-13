Il mouse wireless Corsair Katar Elite è in sconto su Amazon: super leggero e preciso

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse, su Amazon è attualmente disponibile il Corsair Katar Elite a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Per correttezza specifichiamo che non si tratta del minimo storico (risalente ad aprile). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Leggero e affidabile
Si tratta di un mouse in grado di offrire prestazioni elevate e la massima libertà di movimento. Il prodotto è dotato di connettività Bluetooth e USB con tecnologia Slipstream Wireless e ha una latenza inferiore a 1 ms, per una risposta immediata anche nei giochi più competitivi. Inoltre, è presente il sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI, preciso e convincente per giochi FPS, MOBA e altri ancora.
A contribuire positivamente è la batteria ricaricabile, con un'autonomia fino a 110 ore, per un'esperienza senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.