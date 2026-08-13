Forse è stato scoperto il titolo di The Elder Scrolls VI, con un assurdo indizio in Starfield

The Elder Scrolls VI non ha ancora un titolo definitivo, ma forse è stato svelato da un ex-Bethesda in una discussione su Reddit, oltre che da un incredibile easter egg in Starfield.

The Elder Scrolls VI è stato annunciato nell'ormai remoto 2018, ma da allora Bethesda non ha mai fornito il titolo ufficiale definitivo. Per canone la serie principale ha una singola parola dopo il numero dell'episodio (Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion e Skyrim), quindi ci si aspetta che con il sesto capitolo avvenga lo stesso. Ieri Asha Sharma, la CEO di Xbox, ha pubblicato un post in cui ha affermato di aver visto o provato (non ha specificato) The Elder Scrolls VI. Non si è limitata però a dare il titolo generico, ma ha aggiunto una parola nascosta da otto asterischi. Per inciso: ********.

Sentinel? Chiaramente i fan si sono sbizzarriti con le ipotesi, in particolare su Reddit. Gli otto asterischi sono stati confermati anche dall'account ufficiale di Bethesda stessa, che ha fatto così capire che non si tratta di uno scherzo o di un numero casuale. La mappa di Hammerfell Una delle ipotesi fatte dagli utenti è stata The Elder Scrolls VI: Sentinel. Sentinel, per chi non lo sapesse, è uno dei nove regni della provincia di Hammerfell, nonché capitale della regione del Deserto Alik'r e della regione di Myrkwasa. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered come gira su Nintendo Switch 2? Un video confronto fa chiarezza Come mai l'ipotesi ha preso forza? Perché nel post è intervenuto l'ex Bethesda Michael Kirkbride che ha risposto con un semplice "Yep" al nome. Ora, va detto che Kirkbride non lavora più per Bethesda da venti anni (andò via nel 2006), ma deve avere mantenuto dei contatti all'interno della compagnia, visto che in passato ha già riportato alcune informazioni interne con una certa precisione. Per questo viene considerato più che affidabile quando si parla dell'argomento. Chiaramente rimaniamo in attesa della conferma definitiva di Bethesda o Xbox, anche se confessiamo che The Elder Scrolls VI: Sentinel non ci dispiacerebbe come nome.