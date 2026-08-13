Forse è stato scoperto il titolo di The Elder Scrolls VI, con un assurdo indizio in Starfield

The Elder Scrolls VI è stato annunciato nell'ormai remoto 2018, ma da allora Bethesda non ha mai fornito il titolo ufficiale definitivo. Per canone la serie principale ha una singola parola dopo il numero dell'episodio (Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion e Skyrim), quindi ci si aspetta che con il sesto capitolo avvenga lo stesso.
Ieri Asha Sharma, la CEO di Xbox, ha pubblicato un post in cui ha affermato di aver visto o provato (non ha specificato) The Elder Scrolls VI. Non si è limitata però a dare il titolo generico, ma ha aggiunto una parola nascosta da otto asterischi. Per inciso: ********.
Sentinel?
Chiaramente i fan si sono sbizzarriti con le ipotesi, in particolare su Reddit. Gli otto asterischi sono stati confermati anche dall'account ufficiale di Bethesda stessa, che ha fatto così capire che non si tratta di uno scherzo o di un numero casuale.
Una delle ipotesi fatte dagli utenti è stata The Elder Scrolls VI: Sentinel. Sentinel, per chi non lo sapesse, è uno dei nove regni della provincia di Hammerfell, nonché capitale della regione del Deserto Alik'r e della regione di Myrkwasa.
Come mai l'ipotesi ha preso forza? Perché nel post è intervenuto l'ex Bethesda Michael Kirkbride che ha risposto con un semplice "Yep" al nome. Ora, va detto che Kirkbride non lavora più per Bethesda da venti anni (andò via nel 2006), ma deve avere mantenuto dei contatti all'interno della compagnia, visto che in passato ha già riportato alcune informazioni interne con una certa precisione. Per questo viene considerato più che affidabile quando si parla dell'argomento.
Chiaramente rimaniamo in attesa della conferma definitiva di Bethesda o Xbox, anche se confessiamo che The Elder Scrolls VI: Sentinel non ci dispiacerebbe come nome.
Spunta un indizio da un assurdo easter egg in Starfield
La teoria che vede Sentinel come sottotitolo per The Elder Scrolls 6 pare aver trovato ulteriore forza in un possibile quanto piuttosto folle indizio nascosto in Starfield, che potrebbe confermare l'idea emersa nelle ore scorse.
By the way, Sentinel was already teased in Starfield
by u/starfieldnovember in TESVI
La questione è piuttosto assurda, ma le teorie sui giochi Bethesda ci hanno abituato a cose del genere: come riferito in un post su Reddit e ripreso in varie discussioni online, sembra che un potenziale easter egg all'interno dell'RPG fantascientifico possa aver anticipato già alcuni anni fa il titolo del prossimo capitolo della serie fantasy di Bethesda.
Quello che si vede nell'immagine è il "numero di impiegato" che compare associato al nostro personaggio all'inizio di Starfield, praticamente una delle prime cose che vediamo nel gioco non appena si apre l'editor del personaggio.
Se si prendono le coppie di cifre che compongono la stringa e si cercano le lettere corrispondenti ai numeri in questione, si ottiene proprio la parola "Sentinel", che dunque sarebbe stata nascosta in questo easter egg dal lancio di Starfield.
Ovviamente è difficile prendere sul serio tutta la questione, ma rientra precisamente nel sistema di teorie e speculazioni che circondano le produzioni Bethesda, e che già in precedenza avevano portato a trovare degli indizi su Hammerfell come ambientazione di The Elder Scrolls 6 nei trailer di Starfield.
Inseriamo dunque anche questa strana storia tra i possibili indizi sul titolo del nuovo capitolo della serie, in attesa di eventuali conferme da parte di Bethesda.