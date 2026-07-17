The Elder Scrolls VI resta la priorità assoluta di Bethesda: Todd Howard fa il punto dopo i tagli Xbox

Con una nota pubblicata nelle scorse ore, Todd Howard ha fatto il punto sullo stato di Bethesda Game Studios , senza fare riferimento esplicito ai recenti licenziamenti di massa che hanno colpito Xbox, ma delineando comunque la rotta futura per Starfield, Fallout e The Elder Scrolls VI . Nel testo, Howard scrive che lo studio sta "investendo nella tecnologia, avvicinando i team, supportando i giochi live, espandendosi verso nuove forme di intrattenimento e sviluppando la prossima generazione di giochi di ruolo di Bethesda". Anche se Starfield, Fallout 76 e The Elder Scrolls Online continueranno a ricevere nuovi contenuti e anche se diversi nuovi progetti targati Fallout sono in sviluppo insieme a Fallout 5 , Howard ha voluto chiarire che la priorità principale di Bethesda Game Studios in questo momento resta il completamento del prossimo grande capitolo single-player di Elder Scrolls .

A quando The Elder Scrolls VI?

"The Elder Scrolls VI è oggi il nostro obiettivo primario di sviluppo, con la maggior parte del team attualmente al lavoro sul prossimo capitolo della saga", ha scritto. "Con oltre 65 milioni di copie vendute, i giocatori stanno ancora esplorando Skyrim a 15 anni dalla sua uscita, ma sappiamo che l'attesa per il seguito è stata lunghissima."

Il gioco è stato annunciato ufficialmente all'E3 2018, e a quasi un decennio di distanza non esistono ancora né una data di uscita né un trailer. Il mese scorso, il chief content officer di Xbox Matt Booty aveva dichiarato a Variety di aver visitato Bethesda e assistito in prima persona a delle sessioni di gioco: "posso dire che, avendo visitato Bethesda e essendomi seduto con Todd per vedere Elder Scrolls in azione, sembra fantastico e sta procedendo bene. Ci assicureremo di annunciarlo e rivelarlo davvero al momento giusto."

Leggendo tra le righe dell'aggiornamento di Howard, sembra che Xbox abbia fatto pressioni per accelerare lo sviluppo dei giochi della compagnia: "I nostri team stanno ora sviluppando The Elder Scrolls VI e Fallout 5 su Creation Engine 3, una piattaforma tecnologica condivisa che stiamo costruendo fin dal lancio di Starfield", ha spiegato. "Questo permette ai nostri team di seguire più progetti contemporaneamente, grazie a nuovi strumenti, un nuovo rendering e nuovi sistemi che definiscono i nostri giochi."

Oltre alla collaborazione con Obsidian Entertainment su un nuovo progetto Fallout appena confermato, Bethesda "si allineerà più strettamente" con ZeniMax Online Studios sul futuro di Elder Scrolls, dopo diversi round di tagli pesanti allo studio. Fino a poco tempo fa alla guida di The Elder Scrolls Online e impegnato in un ambizioso sparatutto MMO di fantascienza poi cancellato l'estate scorsa, ZeniMax Online sembra ora destinato a diventare uno studio di supporto per Bethesda.

"Allineandoci più direttamente lungo tutto il franchise, possiamo creare esperienze ancora migliori per i giocatori", ha detto Howard a proposito del nuovo rapporto tra gli studi. "Avvicinare i nostri team ci sta aiutando a costruire una base più solida per tutto ciò che creeremo in futuro."

Nei giorni scorsi Game File aveva riportato che il capo dello studio ZeniMax, Jo Burba, era tra i licenziati nell'ultima ondata di tagli Xbox. Burba aveva preso il timone dello studio dopo l'addio dello storico responsabile Matt Firor, seguito al precedente giro di tagli importanti nel 2025. Tra le altre figure di spicco di ZeniMax colpite dai licenziamenti figurano la produttrice esecutiva Susan Kath, il direttore di gioco dello studio Rich Lambert e la direttrice di produzione Ala Diaz.

Nonostante i 379 licenziamenti complessivi tra ZeniMax e Bethesda Game Studios in Maryland, Howard assicura che i nuovi contenuti per The Elder Scrolls Online continueranno ad arrivare. Le sue rassicurazioni sul futuro di Bethesda e dei suoi amati franchise arrivano mentre chi è stato colpito dai tagli esprime dubbi sulla reale capacità dei team rimasti di continuare a garantire un lavoro di qualità senza ritardi, soprattutto considerando che altri 1.600 licenziamenti sono ancora previsti nella divisione gaming di Microsoft nei prossimi 12 mesi.