Quanto ha venduto Assassin's Creed: Black Flag Resynced su PS5? Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, nel mese di luglio il remake prodotto da Ubisoft ha totalizzato 1,7 milioni di copie vendute solo sulla console Sony.

Considerando che il gioco ha piazzato in totale 3,5 milioni di copie, si evince che la metà sono state vendute su PlayStation 5. Tuttavia, alla luce delle differenze di prezzo rispetto alla versione PC, il dato che viene fuori è che Black Flag Resynced ha incassato su PS5 più delle edizioni Xbox e Steam messe insieme.

Parliamo, nello specifico, di entrate per 109 milioni di dollari e di una suddivisione fra fisico e digitale che vede ancora una volta in vantaggio quest'ultimo: le copie su disco nel caso del remake Ubisoft sono state pari al 25,3%.

Numeri che confermano il grande successo di questa operazione, con il gioco che è stato capace di superare le previsioni di vendita annuali già nel giro di due settimane e continua ad andare molto forte in tutte le classifiche.