Mafia: Terra Madre, l'espansione Uomo d'Onore si mostra con un trailer panoramico a pochi giorni dal lancio

Nel filmato, il design director Josh Zammit introduce nuove sequenze tratte dal DLC e illustra le principali novità lato gameplay, in vista del debutto su PS5, Xbox Series X|S e PC, fissato per il 14 agosto .

Tramite le pagine del PlayStation Blog, il team di Hangar 13 ha pubblicato un trailer panoramico con numerosi dettagli inediti su Uomo d'Onore , l'espansione a pagamento di Mafia: Terra Madre .

Le novità del DLC

Stando ai dettagli condivisi da Zammit, Uomo d'Onore introduce due nuovi capitoli dedicati ai primi giorni di Enzo Favara al servizio della famiglia Torrisi, con un ruolo centrale affidato a Ennio Salieri, figura storica della serie. Il DLC amplia anche la modalità Fatti un giro, aggiungendo incarichi esclusivi, sfide più impegnative, nuovi collezionabili e ulteriori aree esplorabili nella Valle Dorata.

Per chi non conosce la modalità, Fatti un giro permette di esplorare liberamente le campagne siciliane o affrontare sfide ripetibili che spaziano da scontri a fuoco a missioni furtive e gare. Con l'espansione, Salieri diventa il nuovo punto di riferimento: si è stabilito in un magazzino di Porto Almaro, dove elabora piani e gestisce traffici illeciti, affidando a Enzo una serie di incarichi sempre più rischiosi.

Il DLC approfondisce la figura di Salieri prima della sua emigrazione negli Stati Uniti, mostrando un Don più giovane, combattivo e ancora in lotta per affermarsi negli affari criminali siciliani. Attraverso le sue missioni, i giocatori potranno accettare due tipologie di contratti: le sfide, versioni più difficili delle attività già presenti nella modalità, e gli incarichi, missioni inedite che richiedono di eliminare ostacoli, recuperare bottini nascosti, rimorchiare veicoli di valore o consegnare camion rubati. Portare a termine questi compiti garantisce ricompense in Dinari, spendibili per ottenere nuovi abiti, armi, veicoli, cavalli e amuleti esclusivi dell'espansione.

Tra le nuove armi spicca il coltello da lancio Rimbalzu, capace di colpire un secondo bersaglio dopo il primo, pensato per chi predilige un approccio furtivo. La Valle Dorata ospita anche nuove attività opzionali: poster ricercato collezionabili con i membri del team di sviluppo, salti acrobatici per le automobili d'epoca e camion di consegna carichi di zolfo da distruggere per vendicare i tradimenti ai danni di Salieri.