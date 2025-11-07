Le vendite di Mafia: Terra Madre hanno superato le aspettative di Take-Two, ci sarà un seguito

Non c'era solo il rinvio di Grand Theft Auto 6 nell'ultimo resoconto finanziario di Take-Two Interactive, ma anche una breve annotazione sulle vendite di Mafia: Terra Madre , che pare sia andato meglio di quanto preventivato dalla compagnia. Purtroppo non sono stati forniti numeri precisi o vendite divise per piattaforme, ma è stato solo suggerito l'andamento positivo del gioco.

Seguito in sviluppo?

Nel rapporto possiamo leggere che Mafia: Terra Madre è stato il primo nuovo episodio della serie in quasi dieci anni e che è stato lodato da critici e consumatori.

"Il titolo ha superato velocemente le nostre aspettative interne e ha confermato ciò che crediamo, ossia che la domanda dei consumatori per delle esperienze narrative premium rimane forte."Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia

Quindi è arrivato l'accenno alla lavorazione di un possibile seguito: "In futuro, il team di Hangar 13 continuerà ad alzare l'asticella delle esperienze cinematografiche della serie e di altri sforzi creativi."

Purtroppo non c'è molto altro, come già detto, quindi dobbiamo accontentarci e magari andare a giocare Mafia: Terra Madre su PC, Xbox Series X e S o PlayStation 5.