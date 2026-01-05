LEGO annuncia Smart Play, la sua più grande innovazione di sempre

È stato annunciato LEGO Smart Play: una delle evoluzioni più ambiziose mai introdotte da LEGO, la più significativa dai tempi della nascita della minifigure nel 1978. Si tratta di un sistema che fonde tecnologia avanzata e gioco creativo tradizionale, dando vita a un'esperienza interattiva capace di reagire in tempo reale.
Al centro di tutto c'è lo Smart Brick, un mattoncino 2×4 che funziona come il vero e proprio "cervello" del sistema: al suo interno troviamo luci dinamiche, uno speaker integrato, uno scanner per il riconoscimento dei colori e un accelerometro in grado di percepire movimenti, rotazioni e inclinazioni. In pratica, il mattoncino non si limita a subire il gioco, ma risponde attivamente.
Accanto allo Smart Brick entrano in scena gli Smart Tag, piccole tessere intelligenti che indicano al sistema cosa deve diventare. Un elicottero, un'astronave, un'auto o persino un oggetto improbabile: basta posizionare uno Smart Tag vicino al mattoncino per trasformarne comportamento, suoni e reazioni.
A completare il sistema ci sono le Smart Minifigure, che aggiungono personalità e narrazione: ogni minifigure ha un carattere unico e reagisce in modo diverso alle situazioni di gioco, attraverso suoni, stati d'animo e reazioni riprodotte dallo speaker dello Smart Brick.
Un'esperienza nuova
Mentre tie-in a base di mattoncini come LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, mostrato di recente con il trailer italiano, continuano a coinvolgere gli appassionati, anche l'esperienza LEGO tradizionale sta per diventare interattiva grazie al sistema Smart Play.
Questa tecnologia offre infatti una rigiocabilità virtualmente infinita, dato che la combinazione di Smart Brick, Smart Tag e Smart Minifigure è capace di generare interazioni sempre nuove e non esiste un'unica modalità di gioco.
Un altro punto di forza è rappresentato dalla piena compatibilità con i mattoncini LEGO tradizionali, visto che tutti i componenti Smart si integrano perfettamente con i set già presenti in casa, donando nuova vita anche alle costruzioni più classiche.