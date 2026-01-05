LEGO annuncia Smart Play, la sua più grande innovazione di sempre

È stato annunciato LEGO Smart Play: una delle evoluzioni più ambiziose mai introdotte da LEGO, la più significativa dai tempi della nascita della minifigure nel 1978. Si tratta di un sistema che fonde tecnologia avanzata e gioco creativo tradizionale, dando vita a un'esperienza interattiva capace di reagire in tempo reale.

Al centro di tutto c'è lo Smart Brick, un mattoncino 2×4 che funziona come il vero e proprio "cervello" del sistema: al suo interno troviamo luci dinamiche, uno speaker integrato, uno scanner per il riconoscimento dei colori e un accelerometro in grado di percepire movimenti, rotazioni e inclinazioni. In pratica, il mattoncino non si limita a subire il gioco, ma risponde attivamente.

Accanto allo Smart Brick entrano in scena gli Smart Tag, piccole tessere intelligenti che indicano al sistema cosa deve diventare. Un elicottero, un'astronave, un'auto o persino un oggetto improbabile: basta posizionare uno Smart Tag vicino al mattoncino per trasformarne comportamento, suoni e reazioni.

A completare il sistema ci sono le Smart Minifigure, che aggiungono personalità e narrazione: ogni minifigure ha un carattere unico e reagisce in modo diverso alle situazioni di gioco, attraverso suoni, stati d'animo e reazioni riprodotte dallo speaker dello Smart Brick.