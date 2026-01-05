Stranger Things, Netflix annuncia il documentario della Stagione 5

"Dal cast ai collaboratori storici, tutti mi hanno accolta con una generosità straordinaria, condividendo le loro esperienze personali e collettive maturate in dieci anni di cinema creativo", ha continuato la regista. "I Duffer si spingono sempre oltre i limiti e ispirano tutti a dare il meglio, me compresa."

"Poter essere così vicina e osservare in tempo reale il modo in cui danno vita a questa serie tanto amata è stata una gioia pura. Vorrei solo poter viaggiare indietro nel tempo e documentare anche le stagioni dalla prima alla quarta!"

"Sono infinitamente grata ai Duffer Brothers per avermi dato fiducia, concedendomi un posto in prima fila in questo viaggio incredibile", ha detto la Radwan. "Trascorrere un intero anno sul set con loro è stato un vero privilegio e un'emozione assoluta."

Netflix ha annunciato "Un'Ultima Avventura", il documentario della Stagione 5 di Stranger Things , che sarà disponibile a partire dal 12 gennaio e offrirà uno sguardo approfondito sulla realizzazione del capitolo finale dello show creato dai Duffer Brothers.

Le parole degli autori

Dopo aver parlato del finale di Stranger Things, i Duffer Brothers hanno spiegato che l'uscita di questo documentario per loro è davvero importante. "Crescendo a Durham, nella Carolina del Nord, sognavamo di diventare registi, ma Hollywood sembrava incredibilmente lontana", hanno raccontato.

"Tutto è cambiato quando abbiamo visto i documentari dietro le quinte de Il Signore degli Anelli, che mostravano i veri meccanismi interni di come viene realizzata una produzione di quelle dimensioni. Abbiamo visto quanto fosse stressato Peter Jackson e abbiamo pensato: sì, quello è il sogno."

"Con il declino dei supporti fisici, questo tipo di narrazione dietro le quinte è in gran parte scomparsa. Volevamo riportarla in vita. Un'ultima avventura (...) è il nostro tentativo di fare proprio questo: se amate Stranger Things o se siete semplicemente curiosi di scoprire come prende forma una grande produzione hollywoodiana, questo documentario è per voi."