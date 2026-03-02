Il trailer finale di One Piece Stagione 2 è online, insieme a una clip che scherza sulle critiche dei fan

I trailer di One Piece Stagione 2

Prima di tutto, ecco il trailer finale di One Piece Stagione 2, che si compone di una serie di scene tratte dallo show. In rapida successione, vediamo i personaggi principali della Stagione 2 e abbiamo modo di ammirare un po' di sana azione.

Per quanto riguarda la seconda clip, che trovate poco sotto, è stata pubblicata durante l'IGN Fan Fest e ci mostra un'unica sequenza senza interruzioni nella quale Usopp, Sanji e Nami discutono se fermarsi a Loguetown a fare rifornimenti. Usopp è contrario perché ha una taglia sulla testa, così come Luffy, ma Sanji vuole prendere del cibo, Nami fare shopping e, quando viene coinvolto, Zoro afferma che vuole prendere delle nuove spade.

Usopp cerca quindi di convincere Luffy che è una pessima idea, ma quest'ultimo viene convinto immediatamente quando gli viene detto che a Loguetown è stato giustiziato Gol D. Roger, l'ex Re dei Pirati. In chiusura, Nami afferma: "E pensavi che avremmo saltato Loguetown" (in inglese si può leggere anche come "pensavate"). I fan hanno subito capito che si tratta di una battuta rivolta verso chi aveva criticato che nella prima stagione non era stato dato spazio sufficiente a tale luogo.

Va comunque precisato che il co-showrunner Matt Owens già nel 2023 aveva rassicurato i fan che semplicemente Loguetown non aveva trovato spazio nella prima stagione, ma che questo non significava che fosse stata tagliata fuori dalla storia. Ora ne abbiamo la conferma.

