One Piece Stagione 2 sta per arrivare, ripassate la trama con il trailer riassuntivo ufficiale

Il 10 marzo, dopo una lunga attesa, arriverà la seconda stagione di One Piece, nella sua versione live action prodotta da Netflix. I fan della serie hanno adorato la prima stagione, ma anche chi non era mai stato introdotto all'anime e al manga ha apprezzato quanto realizzato. Il problema è che questi ultimi, a differenza dei super fan, potrebbero oramai non ricordare più tutti i dettagli della prima stagione.
Per risolvere il problema possiamo riguardarla, ma se preferite una soluzione più rapida potete optare per il trailer riassuntivo ufficiale, che trovate poco sotto.
Il trailer riassuntivo di One Piece Stagione 1
In meno di due minuti e mezzo, Netflix riassume tutta la prima stagione, presentandoci i personaggi principali, tra protagonisti e antagonisti. A raccontare il tutto è la voce di Monkey D. Luffy (interpretato da Inaki Godoy)
Il video ci spiega che Gol D. Roger ha nascosto il One Piece prima di essere giustiziato e quindi tutti i pirati iniziano a cercarlo. Anche Luffy vuole trovarlo e diventare il Re dei Pirati, ma deve affrontare la Rotta Maggiore. Per farlo ha bisogno di una ciurma e nella prima stagione inizia a crearla.
Il video ci mostra i primi Cappelli di Paglia, ovvero Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Usopp (Jacob Romero) e Zoro (Mackenyu). Nella seconda stagione la ciurma si amplierà con anche l'amato Chopper.
A tal proposito, questo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana.