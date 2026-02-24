One Piece Stagione 2 sta per arrivare, ripassate la trama con il trailer riassuntivo ufficiale

Il 10 marzo, dopo una lunga attesa, arriverà la seconda stagione di One Piece , nella sua versione live action prodotta da Netflix. I fan della serie hanno adorato la prima stagione, ma anche chi non era mai stato introdotto all'anime e al manga ha apprezzato quanto realizzato. Il problema è che questi ultimi, a differenza dei super fan, potrebbero oramai non ricordare più tutti i dettagli della prima stagione .

Il trailer riassuntivo di One Piece Stagione 1

In meno di due minuti e mezzo, Netflix riassume tutta la prima stagione, presentandoci i personaggi principali, tra protagonisti e antagonisti. A raccontare il tutto è la voce di Monkey D. Luffy (interpretato da Inaki Godoy)

Il video ci spiega che Gol D. Roger ha nascosto il One Piece prima di essere giustiziato e quindi tutti i pirati iniziano a cercarlo. Anche Luffy vuole trovarlo e diventare il Re dei Pirati, ma deve affrontare la Rotta Maggiore. Per farlo ha bisogno di una ciurma e nella prima stagione inizia a crearla.

Il video ci mostra i primi Cappelli di Paglia, ovvero Nami (Emily Rudd), Sanji (Taz Skylar), Usopp (Jacob Romero) e Zoro (Mackenyu). Nella seconda stagione la ciurma si amplierà con anche l'amato Chopper.

A tal proposito, questo video di One Piece Stagione 2 mostra Chopper e tutte le sue doppiatrici, anche quella italiana.